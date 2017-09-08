По каким причинам украинцы возвращаются жить обратно в Украину?

По каким причинам украинцы возвращаются жить обратно в Украину?

Некоторые украинцы сегодня пытаются уехать за границу, полагая, что эмиграция за рубеж поможет им решить проблемы с трудоустройством. Однако, не всё так радужно, как может показаться на первый взгляд. Социологи утверждают, что сегодня волна эмиграции 2014-2015 гг. резко спала. Кроме того, многие украинцы, уехавшие на заработки в другие страны, столкнулись с различными проблемами, связанными, в основном, с правовыми сложностями работы за рубежом. Хотя трудовая эмиграция и продолжается сегодня по различным политическим, экономическим и другим причинам - тем не менее, количество людей, возвращающихся в Украину растет с каждым днем, и у каждого из них есть на это свои причины.

Почему же люди возвращаются на родину?

Существует огромное количество причин, из-за которых украинцы, изначально собиравшиеся жить за границей, возвращаются обратно. Давайте рассмотрим некоторые из них:

Бюрократические трудности

Как уже упоминалось выше, переезд за границу связан с множеством формальностей и необходимостью оформлять кучу различных документов. Кроме того, многое зависит от цели вашего переезда: если вы получили грант на обучение в зарубежном вузе, то и жить в другой стране будете по студенческой визе. Студенческие и туристические визы, как правило, не предполагают того, что вы будете работать в этой стране, а значит, возможность легального заработка исключена.

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Патриотизм и тоска по дому

Не стоит забывать, что жизнь за границей и жизнь в родной стране – это разные вещи. Многие люди не могут сдержать свою тоску по родине, и возвращаются назад. Это неудивительно, ведь все страны отличаются друг от друга, в первую очередь, менталитетом самих жителей, поэтому далеко не каждый человек, эмигрировавший за рубеж, сможет там прижиться. Кроме того, известны случаи, когда люди возвращались в Украину, например, из России, спустя долгие годы из-за политических разногласий с местными жителями. Это тоже веская причина для возвращения. Поэтому, если кто-то из ваших знакомых вернулся в Украину после трудовой эмиграции, этого человека можно смело назвать патриотом своей страны.

Карьерные перспективы

Не стоит забывать и о таком важном аспекте, как карьерный рост. Как правило, люди, уезжающие на работу в другие страны, работают в сфере обслуживания и не имеют никакой возможности роста по служебной лестнице из-за отсутствия образования или незнания местного языка. Хотя, даже высшее образование в какой-либо сфере и/или хорошее знание иностранного языка не являются гарантией построения успешной карьеры за рубежом. Далеко не каждому человеку понравятся такие «радужные» перспективы, в то время как в родной стране можно добиться гораздо большего.

Корни и семья

Большинству людей не все равно, где они родились, и это тоже одна из веских причин для возвращения из трудовой эмиграции на родину. Кроме того, если у вас в Украине осталась семья, то тоска по ней тоже будет значимым поводом для возвращения, ведь всегда лучше жить рядом с родными и любимыми людьми, если есть такая возможность.

Этот список далеко не полон. Конечно же, у каждого конкретного человека имеются свои личные причины, по которым он решил вернуться на родину. Однако, в таком возвращении плюсов будет однозначно больше, чем минусов.