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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Морфины сильнее действуют на мужчин
    Опубликовано: 2017-09-08 15:24:15
    Медики давно заметили, что наркотические алкалоиды опиума лучше справляются с болью в мужском организме, нежели в женском. Недавние эксперименты на крысах позволили найти возможное объяснение этого феномена. Исследования показали, что в болевых центрах мозга особей мужского пола находится больше рецепторов, реагирующих на эти вещества. Ученые не уверены, что это утверждение справедливо и для человеческого организма, и говорят о необходимости дальнейших изысканий.

    Нейробиолог из Университета штата Джорджия (США) Анна Мерфи, руководитель исследований, пояснила, что ученые выбрали крыс в качестве подопытных отчасти из-за того, что самцы и самки этого вида по-разному реагируют на морфий. Например, после инъекции препарата самцы отдергивают лапу от горячего предмета лишь через двадцать секунд, тогда как самки становятся восприимчивы к боли уже через десять секунд. До укола особи обоих полов одинаково реагировали на горячий предмет.

    Доктор Мерфи и ее коллеги выяснили, что околоводопроводное серое вещество в мозге самцов крыс содержит большее число μ-опиоидных рецепторов. Введение морфия непосредственно в эту зону вызывало сильнейший анальгетический эффект у самцов, однако не оказывало почти никакого воздействия на самок. Когда же ученые подавили нейроны с μ-опиоидными рецепторами при помощи токсина, болеутоляющий эффект сохранился только у самок. Исследователи предположили, что именно эти рецепторы являются ключом к разгадке разной реакции на морфий у крыс.

    По словам Анны Мерфи, лучшее понимание нейробиологической подоплеки действия болеутоляющих средств может привести к созданию более эффективных препаратов для женщин.

    sportzal.com

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