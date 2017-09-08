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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сергій Савчук: Данія продовжує бути стратегічним партнером України у сферах «чистої» енергетики та енергоефективності
    Опубликовано: 2017-09-08 12:39:34

    За результатами нещодавньої робочої поїздки Голови Держенергоефективності Сергія Савчука в Данію відбулося експертне обговорення реалізації другого етапу Проекту «Українсько-данський енергетичний центр» (http://www.udec.org.ua) на 2018-2021 роки. Представники Держенергоефективності, Міненерговугілля та Українсько-данського енергетичного центру розглянули напрями подальшої співпраці, зокрема у відновлюваній енергетиці та сфері енергоефективності.

    Сергій Савчук зауважив, що Данія - одна із передових країн у використанні відновлюваних джерел енергії. Саме тому досвід цієї країни якнайкраще підходить для наслідування в Україні, яка тримає курс до енергонезалежності.

    Як наголосили учасники заходу, реалізація спільних проектів сприятиме сталому соціально-економічному розвитку країни та створенню інвестиційно-привабливого клімату, особливо у відновлюваній енергетиці.

    За підсумками переговорів сторони визначили ключові шляхи співробітництва:

    -      створення нових законодавчих стимулів для впровадження проектів з виробництва тепла та електроенергії з відновлюваних джерел та відходів в Україні;

    -      розробка механізмів стимулювання підприємств до впровадження проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики;

    -      сприяння у виконанні Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року та визначення подальших цілей розвитку цієї сфери.

    Також планується, що Українсько-данський енергетичний центр посилить співпрацю з Данським інвестиційним фондом для країн, що розвиваються (IFU, https://www.ifu.dk), у напрямку залучення інвестицій у проекти «чистої» енергетик  в Україні.

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