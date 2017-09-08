Правительство до 1 ноября внесет законопроект о повышении пенсий военным Опубликовано: Правительство до 1 ноября обязано внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о повышении пенсий военнослужащим. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.

"Мы обязуемся, согласно закону, мы внесли (о пенсионной реформе - ред.) До 1 ноября представить вам (ВРУ - ред.) Законопроект о повышении пенсий военнослужащим", сказал А.Рева.

По его словам, пенсия должна быть повышена солдатам, офицерам, как тем, что сейчас воюют, так и тем, которые служили раньше.

"Мы должны им обеспечить перерасчет пенсий, повышение", - заявил А.Рева. Елена Вечеровская Источник: УНН

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