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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Правительство до 1 ноября внесет законопроект о повышении пенсий военным
    Опубликовано: 2017-09-08 16:30:41

    Правительство до 1 ноября обязано внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о повышении пенсий военнослужащим. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
    "Мы обязуемся, согласно закону, мы внесли (о пенсионной реформе - ред.) До 1 ноября представить вам (ВРУ - ред.) Законопроект о повышении пенсий военнослужащим", сказал А.Рева.
    По его словам, пенсия должна быть повышена солдатам, офицерам, как тем, что сейчас воюют, так и тем, которые служили раньше.
    "Мы должны им обеспечить перерасчет пенсий, повышение", - заявил А.Рева.

    Елена Вечеровская

    Источник: УНН

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