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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Румыния обеспокоена из-за принятого Радой закона об образовании
    Опубликовано: 2017-09-08 14:15:42

    Тему языка образования в Украине станет одной из тем визита госсекретаря Румынии Виктора Микулы в Киев.

    МИД Румынии выразил обеспокоенность по поводу принятого Верховной Радой 5 сентября закона об образовании, в частности статьи 7 закона, касающейся образования на языках национальных меньшинств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Румынии.

    В министерстве напомнили, что, в соответствии с положениями Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, государства обязуются признавать право любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, учиться на своем родном языке.

    Тема языка обучения в Украине будет включена в повестку дня госсекретаря Румынии Виктора Микулы, который на следующей неделе посетит Киев, чтобы обсудить румынское меньшинство в Украине, отметили в МИД.

    "Мы ожидаем, что права лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, будут сохранены, и мы подчеркиваем постоянную озабоченность румынских властей по этому вопросу", - сказано в заявлении.

    5 сентября Верховная Рада одобрила реформу образования. По языковому вопросу депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и в начальной школе. Представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и в средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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