Румыния обеспокоена из-за принятого Радой закона об образовании

Тему языка образования в Украине станет одной из тем визита госсекретаря Румынии Виктора Микулы в Киев.

МИД Румынии выразил обеспокоенность по поводу принятого Верховной Радой 5 сентября закона об образовании, в частности статьи 7 закона, касающейся образования на языках национальных меньшинств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Румынии.

В министерстве напомнили, что, в соответствии с положениями Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, государства обязуются признавать право любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, учиться на своем родном языке.

Тема языка обучения в Украине будет включена в повестку дня госсекретаря Румынии Виктора Микулы, который на следующей неделе посетит Киев, чтобы обсудить румынское меньшинство в Украине, отметили в МИД.

"Мы ожидаем, что права лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, будут сохранены, и мы подчеркиваем постоянную озабоченность румынских властей по этому вопросу", - сказано в заявлении.

5 сентября Верховная Рада одобрила реформу образования. По языковому вопросу депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и в начальной школе. Представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и в средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

ЛIГАБiзнесIнформ