Изобретен мужской контрацептив, обеспечивающий 100% защиту от беременности

Австралийские ученые из Сиднея и Мельбурна закончили испытания нового противозачаточного средства для мужчин, в основе действия которого лежит подавление выработки спермы. 55 мужчин принимали гормональное «лечение», состоящее из мужского гормона тестостерона и прогестина, использующегося для женских гормональных противозачаточных средств, в течение года, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

За это время ни одна из партнерш участников эксперимента не забеременела, хотя другие средства защиты не применялись. Имплант тестостерона вводился участникам эксперимента каждые четыре месяца, а прогестина – каждые три месяца. Результаты испытания позволят разработать более удобный метод использования, когда любой доктор раз в три-четыре месяца сможет ввести пациенту необходимую дозу контрацептива, без вреда сексуальному здоровью.

Тестостерон связывают с половой зрелостью, но гормональная терапия такого рода позволяет приостановить выработку спермы, уменьшив уровень гормона гонадотропина. Избыток тестостерона может нанести вред здоровью, снизив уровень полезного холестерина. Однако использование прогестина блокирует побочный эффект.

medicus.ru