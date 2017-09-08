Врачи еще раз подтверждают, что все болезни от нервов

Не секрет, что к лету у большинства людей обостряется желание выглядеть красиво. Похудеть, то есть. Какое средство выбрать и какой диеты придерживаться лучше всего, рассказала врач-терапевт с многолетним стажем, член Международной Гомеопатической лиги Белла Штерншис. — Думаю, что мое мнение расходится с общим направлением, но, скорее всего, такого средства нет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Дело в том, что сейчас на первом месте стоят деньги. Всем известно, сколько сегодня зарабатывают врачи, и большинству из них приходится как-то подрабатывать. Вот они и рекламируют и продают лекарства, пищевые добавки и тому подобное, чтобы заработать. Поэтому врачи говорят: вы будете это лекарство (или добавку) принимать и обязательно похудеете. На самом деле это все сплошная халтура и реклама. Здесь нет ничего честного и чистого. Я не могу сказать, что ни одно из этих средств не помогает. Однако, прежде, чем дать лекарство для похудения, нужно обследовать больного, потому что у каждого человека есть свои показания, противопоказания. Ведь что такое лишний вес?

Он возникает не просто так, для него должна быть какая-то причина. Лишний вес — это нарушение обмена веществ. Человек может из-за какой-то проблемы и похудеть и поправиться. Самое простое для похудения — это легкий ужин (не позже семи часов вечера). Потом хорошо вечером прогуляться, если нет особо лишнего веса, через скакалочку попрыгать. Можно точно похудеть за месяц на пять килограмм, если ты 100 раз подпрыгнешь через скакалку. 100%! И ходить. Не нужны никакие умопомрачительные упражнения. Ну, плавать, конечно. Неплохо бы еще попасть в салоны красоты на процедуры по коррекции фигуры, на миостимуляцию (Транзион).

medicus.ru