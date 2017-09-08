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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Особенности обучения в автошколе
    Опубликовано: 2017-09-08 00:21:03

    Сегодня большинство людей не представляют свою жизнь без автомобиля. Это не только комфортное и быстрое средство передвижения в городе, но и надёжный помощник. Но чтобы стать водителем, необходимо пройти обучение. Как это лучше сделать: самостоятельно или в специализированной школе?

    Зачем идти в школу

    Главная задача любого водителя – это предотвращение ДТП,  а для этого нужно знать правила дорожного вождения. В Киеве найти хорошую автошколу не так просто, есть государственные и частные. Программы обучения у них одинаковые, так как устанавливаются профильным министерством, согласовываются с МРЕО. Наиболее подходящий вариант обучения можно найти на портале «Автошколы Столицы» https://stolica.com.ua/ekzamen-v-gai/. На нем собрана вся необходимая информация, касающаяся будущего процесса обучения.

    Учебные программы состоят из теоретических и практических занятий. В первой части обучения изучаются правила дорожного движения и строение автомобиля. Практическая часть – вождение на площадке и по городским дорогам.

    Очень важно проходить практические занятия у квалифицированного инструктора, который контролирует весь процесс обучения. Этот человек помогает закрепить знание правил дорожного движения, наставляет, обучает всем необходимым навыкам вождения и знакомит с различными ситуациями, которые часто происходят на дорогах. Эту информацию можно также найти на портале «Автошколы Столицы».

    Особенности учебного процесса

    Обучение на права категории А и В в среднем проходит 4 месяца. Для получении категории С теоретическая часть может продлиться до 6 месяцев. После прохождения практического курса обучения сдаётся пробный экзамен в автошколе, а после – в  МРЭО.

    Экзамен состоит из двух частей:

    • Компьютерное тестирование - теоретическая часть, в билете 20 вопросов, допускается не больше двух ошибок;

    • Самостоятельное вождение – практическая часть за рулём автомобиля (только после сдачи теории).

    Если ученик не сдал экзамен в МРЭО, то через 5 дней он может пересдать повторно. Если практическая часть не сдается с трех попыток, курсы по вождению проходят заново.

    После окончания автошколы, выдаются документы, срок действия которых не ограничен. Обучение в автошколе является профессиональным образованием, где человек получает профессию «водитель», а также документы, подтверждающие полученные навыки и знания – права.

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