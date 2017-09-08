Особенности обучения в автошколе

Сегодня большинство людей не представляют свою жизнь без автомобиля. Это не только комфортное и быстрое средство передвижения в городе, но и надёжный помощник. Но чтобы стать водителем, необходимо пройти обучение. Как это лучше сделать: самостоятельно или в специализированной школе?

Зачем идти в школу

Главная задача любого водителя – это предотвращение ДТП, а для этого нужно знать правила дорожного вождения. В Киеве найти хорошую автошколу не так просто, есть государственные и частные. Программы обучения у них одинаковые, так как устанавливаются профильным министерством, согласовываются с МРЕО. Наиболее подходящий вариант обучения можно найти на портале «Автошколы Столицы» https://stolica.com.ua/ekzamen-v-gai/ . На нем собрана вся необходимая информация, касающаяся будущего процесса обучения.

Учебные программы состоят из теоретических и практических занятий. В первой части обучения изучаются правила дорожного движения и строение автомобиля. Практическая часть – вождение на площадке и по городским дорогам.

Очень важно проходить практические занятия у квалифицированного инструктора, который контролирует весь процесс обучения. Этот человек помогает закрепить знание правил дорожного движения, наставляет, обучает всем необходимым навыкам вождения и знакомит с различными ситуациями, которые часто происходят на дорогах. Эту информацию можно также найти на портале «Автошколы Столицы».

Особенности учебного процесса

Обучение на права категории А и В в среднем проходит 4 месяца. Для получении категории С теоретическая часть может продлиться до 6 месяцев. После прохождения практического курса обучения сдаётся пробный экзамен в автошколе, а после – в МРЭО.

Экзамен состоит из двух частей:

• Компьютерное тестирование - теоретическая часть, в билете 20 вопросов, допускается не больше двух ошибок;

• Самостоятельное вождение – практическая часть за рулём автомобиля (только после сдачи теории).

Если ученик не сдал экзамен в МРЭО, то через 5 дней он может пересдать повторно. Если практическая часть не сдается с трех попыток, курсы по вождению проходят заново.

После окончания автошколы, выдаются документы, срок действия которых не ограничен. Обучение в автошколе является профессиональным образованием, где человек получает профессию «водитель», а также документы, подтверждающие полученные навыки и знания – права.

