  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украинцы в прошлом году купили книг на $112 миллионов
    Опубликовано: 2017-09-08 09:15:50

    Украинцы в 2016 году купили книг примерно на 112 миллионов долларов. По сравнению с 2015-м сумма увеличилась на 2-2,5 миллиона долларов.

    Об этом заявил в среду президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин в Киеве во время пресс-конференции организаторов и участников 24 Форума издателей во Львове.

    “По сравнению с 2015 годом ситуация изменилась не очень сильно на книжном рынке в деньгах. Это в пределах 110-112 миллионов долларов. Рост по сравнению с 2015 годом – на 2-2,5 миллиона долларов”, – сказал Афонин.

    Он добавил, что, например, в Германии за 2016 год купили книг на 9,2 миллиарда евро.

    Он отметил, что в Украине больше всего покупают детскую художественную литературу и растет спрос на жанр non-fiction.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.