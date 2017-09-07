Порошенко анонсировал законопроект об украинском языке в сфере услуг Опубликовано: Президент Украины анонсировал законопроект, который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Об этом он заявил в ежегодном послании к Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.

"На очереди проект (закона - ред.), который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг", - сказал П.Порошенко.

По его словам, законопроект должен установить баланс между государственным и принципом "клиент всегда прав".

При этом Президент подчеркнул, что государство никогда не будет вмешиваться в сферу частного языкового общения.

Как сообщал УНН, в июне Петр Порошенко подписал закон Украины о 75% квоты украиноязычного контента на телеканалах. Елена Вечеровская Источник: УНН

Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

