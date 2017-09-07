Президент Украины анонсировал законопроект, который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Об этом он заявил в ежегодном послании к Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.
"На очереди проект (закона - ред.), который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг", - сказал П.Порошенко.
По его словам, законопроект должен установить баланс между государственным и принципом "клиент всегда прав".
При этом Президент подчеркнул, что государство никогда не будет вмешиваться в сферу частного языкового общения.
Как сообщал УНН, в июне Петр Порошенко подписал закон Украины о 75% квоты украиноязычного контента на телеканалах.
Елена Вечеровская
Источник: УНН