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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Порошенко анонсировал законопроект об украинском языке в сфере услуг
    Опубликовано: 2017-09-07 17:30:20

    Президент Украины анонсировал законопроект, который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Об этом он заявил в ежегодном послании к Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.
    "На очереди проект (закона - ред.), который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг", - сказал П.Порошенко.
    По его словам, законопроект должен установить баланс между государственным и принципом "клиент всегда прав".
    При этом Президент подчеркнул, что государство никогда не будет вмешиваться в сферу частного языкового общения.
    Как сообщал УНН, в июне Петр Порошенко подписал закон Украины о 75% квоты украиноязычного контента на телеканалах.

    Елена Вечеровская

    Источник: УНН

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