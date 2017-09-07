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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Порошенко призвал отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года
    Опубликовано: 2017-09-07 17:00:39

    Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность с введением решения в действие с 1 января 2020 года.

    Об этом он сказал во время выступления в парламенте с ежегодным посланием, передает УНИАН.

    Глава государства подчеркнул, что до конца текущей каденции парламента еще более двух лет, а ВР этого созыва уже установила «абсолютный рекорд по результативным голосованиям за лишение неприкосновенности».

    Он добавил, что «впервые представления поступают не только на оппозиционеров или на «ничьих» внефракционных, но и на депутатов, которые являются членами правящих партий и правящей коалиции».

    «Призываю, как вы, наверное, и ожидали, внести и согласовать, наконец, изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность», - подчеркнул Порошенко.

    Он добавил: «Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, у меня есть очень простое предложение: давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, - для депутатов уже новой Верховной Рады».

    Напомним, 28 июня Порошенко также призвал Верховную Раду проголосовать за изменения в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности.

    Инф. for-ua.com

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