ОБСЕ: «Школьное» перемирие снизило количество обстрелов на 67%

«Школьное» перемирие на Донбассе помогло снизить число нарушений режима прекращения огня на 67%. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

Как отметил дипломат, на предыдущем заседании участники контактной группы в очередной раз подтвердили свою приверженность бессрочному прекращению огня по случаю начала учебного года.

«Я хотел бы обратить внимание на изменение в ситуации на местах по данным СММ ОБСЕ. Если сравнить период с 25 августа по сегодняшний день с таким же периодом до этой даты, то можно увидеть, что число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, а число срывов - на 74%», - констатировал Мартин Сайдик.

По его словам, приоритет трехсторонней контактной группы - защита гражданского населения в зоне конфликта. «Я очень рад, что за это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения. С радостью отмечу, что благодаря этим усилиям и, конечно, так называемому хлебному перемирию, в этом году удалось избежать повторения «горячего» лета, как в 2015 и 2016 годах», - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

Сайдик заверил, что контактная группа и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы стороны обеспечивали длительность режима бессрочного прекращения огня. С этой целью рабочая группа по безопасности обсудила практические аспекты прекращения огня - в частности, требования по обнародованию приказов и их последовательной реализации. Стороны также обсудили перспективы и метод разведения сил и средств в районах Станицы Луганской и Золотого, а также возможность этого и в новых зонах. Немало внимания участники переговоров уделили вопросам защиты объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.

Инф. for-ua.com