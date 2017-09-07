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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Минздрав призвал украинцев не пользоваться лекарствами из России
    Опубликовано: 2017-09-07 14:45:42

    Пресс-служба ведомства отметила, что российские препараты не зарегистрированы в Украине и не имеют международного сертификата качества.

    Министерство здравоохранения не рекомендует украинцам использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

    "Эти препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране завозятся противозаконно, а следовательно, нет никакой гарантии соблюдения холодовой цепи", отметили в пресс-службе.

    В Минздраве есть достаточное количество человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства.

    Препарат рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения и соответствует стандартам GMP.

    В пресс-службе обратили внимание родителей на необходимость делать прививки детям."Вакцины являются безопасными и надежными, а незначительные побочные реакции переносятся гораздо легче и проходят без последствий, в отличие от столбняка",- уточнили в пресс-службе.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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