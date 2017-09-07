Минздрав призвал украинцев не пользоваться лекарствами из России

Пресс-служба ведомства отметила, что российские препараты не зарегистрированы в Украине и не имеют международного сертификата качества.

Министерство здравоохранения не рекомендует украинцам использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Эти препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране завозятся противозаконно, а следовательно, нет никакой гарантии соблюдения холодовой цепи", отметили в пресс-службе.

В Минздраве есть достаточное количество человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства.

Препарат рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения и соответствует стандартам GMP.

В пресс-службе обратили внимание родителей на необходимость делать прививки детям."Вакцины являются безопасными и надежными, а незначительные побочные реакции переносятся гораздо легче и проходят без последствий, в отличие от столбняка",- уточнили в пресс-службе.

ЛIГАБiзнесIнформ