НБУ предлагает доработать законопроект о кредитных союзах

Нацбанк подготовил замечания к законопроекту о рынке кредитной кооперации.

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил ряд замечаний к законопроекту о кредитных союзах. Об этом пишет FinClub.

Вчера, 5 сентября, депутаты парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовали Верховной Раде принять в первом чтении законопроект N6405 о рынке кредитной кооперации. Нацбанк не против реформы на рынке кредитной кооперации, но у него есть ряд замечаний. "НБУ письмом N18-008/39278 от 1 июня 2017 сообщил Комитету по финансовой политике и банковской деятельности о позиции регулятора по этому законопроекту. В письме было указано, что законопроект N6405 "О кредитных союзах" требует существенной доработки", - сообщил регулятор.

Одно из замечаний касается кооперативных банков. В НБУ уверены, что требования к капиталу кооперативных банков должны быть аналогичными требованиям к классическим банкам, поскольку "законопроектом предусмотрено осуществление кооперативными банками операций по привлечению средств от неограниченного круга юридических и физических лиц". Для новых банков планка минимального уставного капитала сейчас составляет 500 млн грн, для действующих банков - 200 млн грн, а с 2018 года они должны поднять его до 300 млн грн.

Не согласны в НБУ и с тем, что к участникам кооперативного банка не применяются требования, которые выдвигаются к владельцам существенного участия в банке. "Эти изменения противоречат 6-му принципу Основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору, согласно которому орган банковского надзора должен быть уполномочен рассматривать, отклонять и устанавливать условия для приобретения существенного участия или контрольного пакета в существующем банке прямо или косвенно другим лицам", - считают в НБУ. Несоблюдение этих принципов может привести к "созданию возможностей для использования банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем", предупреждают в НБУ.

Есть вопросы у регулятора и к включению кредитных союзов в систему гарантирования вкладов. "Эти положения необходимо рассматривать в едином комплексе с другими проблемными вопросами деятельности рынка кредитных союзов, в том числе по пересмотру и существенному совершенствованию существующей практики пруденциального надзора за деятельностью кредитных союзов и установлением полномочий Фонда проводить ликвидацию кредитных союзов, которые привлекают взносы (вклады) своих членов на депозитные счета, в случае признания их неплатежеспособными", - считают в НБУ.

Среди других замечаний - необходимость определить качественные характеристики существующих сейчас объединенных кредитных союзов, реальные механизмы поддержки ими ликвидности отдельных союзов, которые входят в объединение. В НБУ уверены, что необходимо прописать источники пополнения средств (в частности обязательные периодические взносы членов или размещения определенной суммы средств). "Должен быть определен механизм предоставления кредитным союзам кредитов рефинансирования "кредитором последней инстанции" для поддержки ликвидности, а также определена организация, которая будет выступать таким кредитором", - считают в НБУ.

ЛIГАБiзнесIнформ