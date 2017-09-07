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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США поддерживают позицию Украины по введению миротворцев на Донбасс — WP
    Опубликовано: 2017-09-07 13:30:49

    Подобным миротворческим силам нужно иметь широкий мандат на безопасность на всей оккупированной территории.
     
    Соединенные Штаты с осторожностью приветствовали предложение России отправить миротворцев ООН на Донбасс, но в среду настаивали на том, что силы должны быть развернуты на всей территории восточного побережья Украины, а не только на линии конфликта.

    Об этом сообщает Washington Post.

    Силы ООН "стоит изучать", заявили в Госдепартаменте, а также отметили, что такая сила может защитить украинцев и помочь восстановить суверенитет Украины. "Любая такая сила должна иметь широкий мандат на мир и безопасность на всей оккупированной территории в Украине", — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт.

    Как отмечает издание, в США хотят, чтобы миротворцы развернулись во всех регионах, контролируемых сепаратистами, а не только вдоль линии соприкосновения, как это предлагают в РФ.

    Напомним, Украина передала генсеку ООН позицию по миротворческой миссии на Донбассе.

    Инф. delo.ua

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