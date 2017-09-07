Представник від України став заступником голови Комітету Конвенції Еспо

Заступником голови Комітету з дотримання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (далі – Конвенція Еспо) став директор юридичного департаменту Мінприроди України Володимир Бучко. Відповідне рішення одностайно ухвалили учасники 39-го засідання Комітету з дотримання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (далі – Конвенція Еспо) та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку, яке 5 вересня розпочалося у м.Женева (Швейцарська Конфедерація).

У засіданні беруть участь представники країн-учасниць Конвенції та міжнародних організацій.

Володимир Бучко висловив сподівання, що кадрові ротації у Комітеті з дотримання Конвенції дозволять провадити більш ефективну співпрацю з органами Конвенції та ефективно захищати інтереси України у питаннях щодо проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для певних видів діяльності, що можуть мати шкідливий транскордонний вплив.

Нагадаємо, що Конвенція Еспо закріплює зобов’язання Сторін стосовно оцінки впливу на навколишнє середовище на ранніх етапах планування. Вона також містить загальні зобов’язання держав повідомляти одна одну та консультуватися між собою з розгляду усіх великих проектів, які б могли мати значний екстериторіальний вплив на довкілля.

Згідно з нормами Конвенції, громадськість на зачеплених територіях має право знати та висловити зауваження чи заперечення щодо запланованої діяльності уряду, який дозволяє таку діяльність. Крім того, громадськість може подати скаргу щодо порушень Конвенції Еспо в міжнародний орган – Комітет із застосування.

ДОВІДКОВО: Конвенція Еспо набула чинності для України в 1999 році після її ратифікації Верховною Радою України й станом на сьогодні Комітетом з впровадження розглядається ряд справ про порушення процедури Конвенції Еспо.