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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Испанцы начнут продавать ювелирку в Украине
    Опубликовано: 2017-09-07 11:00:20

    Испанский ювелирный бренд Tоus открыл первый магазин в Украине.
     
    Первый монобрендовый магазин известного европейского бренда Tous открылся 2 сентября в столичном торгово-развлекательном центре Gulliver.

    "Испанский бренд Tоus — достойное и интересное предложение для Украины. Первый магазин открыт в центре города, в одном из самых посещаемых торговых центров Gulliver. Последующие открытия также не разочаруют почитателей, так как Tоus стремится всегда быть рядом со своими клиентами", — прокомментировала открытие представитель сети Tous в Украине Светлана Пискун.

    Бутик Tоus в ТРЦ Gulliver расположился на площади 70 кв. м. В нем представлены новинки сезона и классические коллекции бренда, а также часы. В зависимости от изделий и метала цена на продукцию бренда колеблется 1 000 грн до 40 000 грн. Кроме изделий из серебра и золота, в коллекциях используются драгоценные и полудрагоценные камни.

    Ювелирный бренд Tоus основан в 1920 году. Сегодня он представлен в 43 странах мира, а монобрендовая сеть магазинов бренда состоит из более чем 500 торговых точек. Штаб-квартира бренда расположена в Манресе (Барселона, Испания).

    Инф. delo.ua

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