Понад 400 млн грн. «теплих кредитів» взяли українці у серпні, щоб поспішити утеплитися та зменшити комунальні рахунки

Як тільки у серпні програма «теплих кредитів» запрацювала на повну силу, рівень її популярності різко зріс. За місяць близько 6 тис. родин залучили 403 млн грн. на енергоефективні заходи. Для порівняння у попередні місяці обсяг отриманих кредитів становив 68-130 млн гривень.

Крім цього, вперше за всю історію програми у серпні 133 ОСББ та ЖБК залучили 32 млн грн. «теплих кредитів». Це у 10 разів більше ніж у серпні 2016 року, коли ОСББ взяли у державних банках лише 3,2 млн гривень на енергоефективні заходи.

«Неймовірно високий попит ОСББ на «теплі кредити» – свідчення їхньої довіри до Уряду, до програми підтримки. Раніше ОСББ було важко мотивувати до енергоощадності. Чималих зусиль необхідно було докласти, щоб переконати громадян об’єднатися та проголосувати за взяття «теплого кредиту». Завдяки широкій інформаційній кампанії, численним регіональним та районним роз’яснювальним семінарам, успішним історіям утеплення ОСББ нам вдалося запевнити їх у тому, що компенсації виплачуються, а досягти економії енергоспоживання реально», - прокоментував С.Савчук.

Як показали результати моніторингу програми, спочатку ОСББ беруть «теплі» кредити на незначні роботи: заміну вікон або встановлення лічильника. Переконавшись, що відшкодування є, ОСББ наважуються вдруге і втретє звертатися до програми та впроваджувати вже глибинні заходи з енергоефективності.

«Комплексна термомодернізація багатоповерхівки – утеплення з облаштуванням ІТП із погодним регулюванням – дає змогу вдвічі та більше зменшити платіжки за опалення», - підкреслив С.Савчук.

Також, із 403 млн грн. найбільшу суму коштів, а саме – 360 млн грн., одержано для утеплення індивідуального житла: встановлення лічильників, заміну вікон, термоізоляцію стін тощо. Ще 10,4 млн грн. взято для встановлення твердопаливних котлів.

Загалом, з початку дії програми більше 330 тисяч сімей скористалися «теплими кредитами» на суму 4,3 млрд гривень. Зокрема, близько 1150 ОСББ та ЖБК залучили 190 млн грн. на утеплення багатоповерхівок.