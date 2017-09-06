Трамп намерен вернуть в США астрономическую сумму денег

Президент США Дональд Трамп хочет изменить налоговый кодекс, что позволит вернуть находящиеся за рубежом триллионы долларов.

Об этом он заявил в интервью изданию Journalsentinel, передает 112.ua.

“Мы обязаны вернуть триллионы долларов, которые на данный момент хранятся за границей. Это, как я думаю, 4 триллиона долларов. Огромные суммы, которые не могут вернуться в страну из-за нашего налогового кодекса и ставок”, – сказал американский лидер.

Трамп считает, что налоговый кодекс в нынешнем виде несправедлив и его нужно упростить.

Также американский президент намерен сделать ниже налоги для среднего класса и предпринимателей.

Инф. finance.ua

