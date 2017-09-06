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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп намерен вернуть в США астрономическую сумму денег
    Опубликовано: 2017-09-06 17:30:37

    Президент США Дональд Трамп хочет изменить налоговый кодекс, что позволит вернуть находящиеся за рубежом триллионы долларов.

    Об этом он заявил в интервью изданию Journalsentinel, передает 112.ua.

    “Мы обязаны вернуть триллионы долларов, которые на данный момент хранятся за границей. Это, как я думаю, 4 триллиона долларов. Огромные суммы, которые не могут вернуться в страну из-за нашего налогового кодекса и ставок”, – сказал американский лидер.

    Трамп считает, что налоговый кодекс в нынешнем виде несправедлив и его нужно упростить.

    Также американский президент намерен сделать ниже налоги для среднего класса и предпринимателей.

    Инф. finance.ua

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