Береги здоровье смолоду

Обеспокоенные быстрым ростом ожирения среди населения, врачи стали искать причины этого тревожного положения вещей. И открылись прелюбопытнейшие по своей парадоксальности вещи. Чего стоит лишь этот пример. Проведенное в США исследование показало, что:



— большое количество детей в возрасте до 2−лет питаются как взрослые, употребляя в пищу пиццу, газированную воду, жареные блюда и сладости;



— при норме энергопотребления 950 калорий в день для детей 1−2 лет фактически этот показатель составляет 1220 калорий;



— около трети детей вообще не едят фрукты и овощи;- для многих малышей хот-доги, колбаса и бекон стали обычной повседневной пищей;

— около 70% детей предпочитают сладости более здоровой пище;

— родители 10% детей в возрасте от 15 месяцев до 2 лет не отказывают своим чадам в газированных напитках.

А ведь врачи давно предупреждали, что введение в детский рацион «взрослых» продуктов негативно скажется на состоянии их организма в будущем. В старшем возрасте им будет трудно изменить свои предпочтения в еде, а это грозит ожирением

medicus.ru