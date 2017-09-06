  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Береги здоровье смолоду
    Опубликовано: 2017-09-06 17:24:17

    Обеспокоенные быстрым ростом ожирения среди населения, врачи стали искать причины этого тревожного положения вещей. И открылись прелюбопытнейшие по своей парадоксальности вещи. Чего стоит лишь этот пример. Проведенное в США исследование показало, что:


    — большое количество детей в возрасте до 2−лет питаются как взрослые, употребляя в пищу пиццу, газированную воду, жареные блюда и сладости;


    — при норме энергопотребления 950 калорий в день для детей 1−2 лет фактически этот показатель составляет 1220 калорий;


    — около трети детей вообще не едят фрукты и овощи;- для многих малышей хот-доги, колбаса и бекон стали обычной повседневной пищей;
    — около 70% детей предпочитают сладости более здоровой пище;
    — родители 10% детей в возрасте от 15 месяцев до 2 лет не отказывают своим чадам в газированных напитках.
    А ведь врачи давно предупреждали, что введение в детский рацион «взрослых» продуктов негативно скажется на состоянии их организма в будущем. В старшем возрасте им будет трудно изменить свои предпочтения в еде, а это грозит ожирением

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.