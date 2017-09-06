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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Доброе слово и шизофренику полезно
    Опубликовано: 2017-09-06 11:24:37

    До настоящего момента не было исследований, которые доказывали бы эффективность психотерапии при шизофрении. Считается, что единственным методом лечения этого заболевания остаются нейролептики – препараты, которые подавляют психозы, но имеют очень много побочных эффектов.

    Профессор клинической психологии Филиппа Гарети из Института психиатрии в Лондоне опровергает это убеждение. По ее мнению, когнитивная и поведенческая психотерапия может быть эффективна для больных шизофренией. Терапия, которую предлагает Гарети, состоит в том, что психотерапевт вместе с больным обсуждает симптомы заболевания, находя им менее тревожные объяснения.

    При этом важно, что врач не отрицает ощущений больного (даже самых странных), а лишь пытается вместе с ним найти для них психологически более комфортное объяснение. В результате этой психотерапии у трети пациентов доктора Гарети состояние улучшалось, причем даже у тех, кому не помогали лекарства. Гарети объясняет эффект тем, что во время лечения «врач и пациент вместе ищут новые способы мышления и поведения».

    medicus.ru

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