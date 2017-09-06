Уход за жирной кожей: чтобы лицо всегда было свежим

Жирная кожа блестит, часто имеет бледный цвет и грубую структуру, в которой устья выводных протоков сальных желез, или поры, особенно заметны. Блеск вызывается повышенной секрецией сальных желез.

И хотя в период полового созревания жирная кожа часто покрывается прыщами и угрями, она имеет одно преимущество — избыток кожного сала предохраняет ее от высыхания.

Потребности жирной кожи

На жирную кожу скорее, чем на сухую, ложатся пыль и грязь. Ей особенно полезна вода, так что идеальный способ очистки — умывание с помощью мыльного крема и очищающих брикетов. Хотя некоторые люди с очень жирной кожей могут успешно пользоваться и обычным мылом. Можно пользоваться и легкими, нежирными очищающими лосьонами.

Если для жирной кожи и полезно обезжиривающее действие мыла, воды и лосьона, излишне грубая обработка снимает с нее слишком много жира, что приводит к дополнительной секреции сальных желез. Образуется порочный круг. Самое большее, чему можно подвергнуть кожу, это легкий, двухминутный массаж кончиками пальцев с применением мыла или лосьона и воды каждое утро и вечер. После очистки снимите избыток жира с помощью вяжущего средства. Для очень жирной кожи не требуется дополнительных увлажнителей, однако, если у вас только слегка жирная кожа, ее нужно время от времени увлажнять, особенно в областях с сухим климатом. На лице могут быть и отдельные сухие участки кожи, такие, как губы, шея, скулы и лоб, которые нужно регулярно увлажнять.

Хорошо лицо протирать кусочком льда с целебными добавками. Освежает жирную кожу туалетная вода. Для этого смоченный тампон прикладывают к коже лица легкими движениями, затем наносят по массажным линиям питательный крем. При выборе для себя крема внимательно изучите его описание и учтите степень его жирности (крем может быть как жирным, так и полужирным, гидрантом).

После выполненных утренних процедур можно переходить к макияжу. Тональный крем для кожи также должен быть выбран с учетом ее типа.

В течение дня жирную кожу можно аккуратно промокнуть, припудрить компактной или рассыпчатой пудрой. Вечером, после того как вы снимете макияж, краски с глаз, губ, тональный крем, лицо можно умыть теплой водой с мылом. Туалетное мыло должно быть выбрано специально для жирной кожи. Полезно для жирной кожи контрастное умывание, когда теплую воду чередуют с холодной (прохладной). После умывания воду на лице можно не вытирать полотенцем, а подсушить на воздухе, затем протереть отваром трав, которые содержат лечебные добавки, сужающие поры. На ночь не следует наносить крем, так как кожа лица может сморщиться, потому воспользуйтесь косметическим молочком (миндальным или другим) или косметическими сливками.

Паровая ванна, которую следует делать один раз в неделю, при недостатке времени — один раз в две недели, поможет вам очистить кожу лица от угрей. Более глубокое очищение — пилинг — можно выполнить с помощью косметического препарата скраб. Имеются в продаже маски в упаковке, например, лифтинг. Эти новинки косметики хорошо зарекомендовали себя и получили одобрение во многих странах мира. После паровой ванны надо сделать маску из овощей или фруктов или маску-обертывание. Иногда для очищения (отшелушивания) кожи используют готовые маски (такая маска напоминает маскарадную) с прорезями для глаз. Ее «надевают» на лицо, хорошо закрепляют и оставляют на некоторое время. Подробная инструкция приложена к готовой маске.

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