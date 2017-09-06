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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Комплексные процедуры онкопрофилактики
    Опубликовано: 2017-09-06 20:44:45
    Перед применением процедур обязательно посоветуйтесь с врачом.
    • Ежедневно выпивать натощак сырое яйцо.
    • 250 грамм измельченного чеснока настоять на 250 г водки 1 неделю и пить по 2-3 капли в день.
    • настойку календулы спиртовую — по 2-3 капли в день.

     

    • Ежедневно — тертая морковь со сметаной или медом.
    • Вместо чая пить настой чаги.
    • Пить смесь сока свеклы и сока моркови, чем чаще, тем лучше.
    • Употреблять как можно больше грецкие орехи с изюмом.

     

    • Плоды шиповника растолочь и заварить. Кипятить 10-12 минут. Пить вместо чая с медом.
    • Пить отвар крапивы.
    • Каждый день съедать по 1 сантиметру столетника, очистив кожуру и медленно разжевывая.
    • Если назначено облучение — принять 1 столовую ложку нерафинированного растительного масла и сразу после сеанса еще раз принять ложку растительного масла.

    sportzal.com

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