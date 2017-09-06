Комплексные процедуры онкопрофилактики Опубликовано: Перед применением процедур обязательно посоветуйтесь с врачом. Ежедневно выпивать натощак сырое яйцо.

250 грамм измельченного чеснока настоять на 250 г водки 1 неделю и пить по 2-3 капли в день.

настойку календулы спиртовую — по 2-3 капли в день.

Ежедневно — тертая морковь со сметаной или медом.

Вместо чая пить настой чаги.

Пить смесь сока свеклы и сока моркови, чем чаще, тем лучше.

Употреблять как можно больше грецкие орехи с изюмом. Плоды шиповника растолочь и заварить. Кипятить 10-12 минут. Пить вместо чая с медом.

Пить отвар крапивы.

Каждый день съедать по 1 сантиметру столетника, очистив кожуру и медленно разжевывая.

Если назначено облучение — принять 1 столовую ложку нерафинированного растительного масла и сразу после сеанса еще раз принять ложку растительного масла. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

