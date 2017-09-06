Перед применением процедур обязательно посоветуйтесь с врачом.
- Ежедневно выпивать натощак сырое яйцо.
- 250 грамм измельченного чеснока настоять на 250 г водки 1 неделю и пить по 2-3 капли в день.
- настойку календулы спиртовую — по 2-3 капли в день.
- Ежедневно — тертая морковь со сметаной или медом.
- Вместо чая пить настой чаги.
- Пить смесь сока свеклы и сока моркови, чем чаще, тем лучше.
- Употреблять как можно больше грецкие орехи с изюмом.
- Плоды шиповника растолочь и заварить. Кипятить 10-12 минут. Пить вместо чая с медом.
- Пить отвар крапивы.
- Каждый день съедать по 1 сантиметру столетника, очистив кожуру и медленно разжевывая.
- Если назначено облучение — принять 1 столовую ложку нерафинированного растительного масла и сразу после сеанса еще раз принять ложку растительного масла.