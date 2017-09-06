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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина возглавила список приоритетных для инвесторов стран
    Опубликовано: 2017-09-06 15:30:43

    Украина возглавила список наиболее привлекательных стран для инвестиций в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки), сообщает издание Institutional Investor.

    Согласно проведенному изданием исследованию, 32% опрошенных инвесторов рассматривают Украину как первую страну для поездки с целью изучения потенциальных сделок, 26% инвесторов намерены в первую очередь посетить Румынию, 25% - Нигерию, 24% - Кению.

    В исследовании отмечается, что наибольший интерес к Украине проявляют инвесторы из России, стран СНГ, Восточной и Центральной Европы, передает УНИАН.

    Наиболее интересной отраслью для инвестиций традиционно было названо сельское хозяйство.

    Инф. for-ua.com

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