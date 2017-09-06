Украина возглавила список приоритетных для инвесторов стран Опубликовано: Украина возглавила список наиболее привлекательных стран для инвестиций в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки), сообщает издание Institutional Investor. Согласно проведенному изданием исследованию, 32% опрошенных инвесторов рассматривают Украину как первую страну для поездки с целью изучения потенциальных сделок, 26% инвесторов намерены в первую очередь посетить Румынию, 25% - Нигерию, 24% - Кению. В исследовании отмечается, что наибольший интерес к Украине проявляют инвесторы из России, стран СНГ, Восточной и Центральной Европы, передает УНИАН. Наиболее интересной отраслью для инвестиций традиционно было названо сельское хозяйство. Инф. for-ua.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

