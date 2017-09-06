Лечебные травы для малышей

В последние годы использование медикаментозных препаратов в лечении детей привело к массе осложнений и ухудшению состоянию их здоровья.

Поэтому врачи сегодня серьезно изучают и используют в практике лекарства растительного происхождения. По данным отечественных и зарубежных специалистов, при лечении фитопрепаратами частота осложнений не превышает 1%, в то время как при назначении химопрепаратов те или иные осложнения возникают у каждого третьего-четвертого ребенка. Лекарственные травы помогают быстро и надежно избавиться от многих недугов. Приведем некоторые универсальные рецепты фитотерапии для детей.

Детям с гастритом и пониженной кислотностью в период, предшествующий сезонным ухудшениям, следует пить сборы подорожника, ромашки, мяты и мелиссы.

Если ваш малыш реагирует на изменение погоды обильным газообразованием, то при первых при знаках непогоды дайте ему чай из фенхеля, ромашки и укропа.

При повышенной нервной возбудимости перед приходом гостей или другим «стрессовым» событием для профилактики следует принять настои корня валерьянки, пустырника, шишек хмеля и синюхи голубой.

Ребенку, склонному к эмоциональным реакциям, летом рекомендуется спать на подушке, набитой молодыми шишками хмеля. Если ребенок к вечеру перевозбужден, то дайте ему понюхать настой корня валерьяны — по три-четыре вдоха каждой ноздрей попеременно.

Детям, которые реагируют на первые ягоды поносом и тошнотой, стоит заваривать мяту перечную. При расстройстве кишечника помогает фитосбор из зверобоя и тысячелистника.

Боль от укуса комара, овода или пчелы проходит, если потереть укушенное место размятым перышком зеленого лука. С проявлениями кожной аллергии помогает справиться брусника обыкновенная, горец птичий, зверобой, калина, шиповник и другие.

Помните, что передозировки лекарственных растений небезопасны, а также детям противопоказаны сильнодействующие и ядовитые лекарственные растения.

sportzal.com