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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечебные травы для малышей
    Опубликовано: 2017-09-06 18:04:04
    В последние годы использование медикаментозных препаратов в лечении детей привело к массе осложнений и ухудшению состоянию их здоровья.

    Поэтому врачи сегодня серьезно изучают и используют в практике лекарства растительного происхождения. По данным отечественных и зарубежных специалистов, при лечении фитопрепаратами частота осложнений не превышает 1%, в то время как при назначении химопрепаратов те или иные осложнения возникают у каждого третьего-четвертого ребенка. Лекарственные травы помогают быстро и надежно избавиться от многих недугов. Приведем некоторые универсальные рецепты фитотерапии для детей.

    Детям с гастритом и пониженной кислотностью в период, предшествующий сезонным ухудшениям, следует пить сборы подорожника, ромашки, мяты и мелиссы.

    Если ваш малыш реагирует на изменение погоды обильным газообразованием, то при первых при знаках непогоды дайте ему чай из фенхеля, ромашки и укропа.

    При повышенной нервной возбудимости перед приходом гостей или другим «стрессовым» событием для профилактики следует принять настои корня валерьянки, пустырника, шишек хмеля и синюхи голубой.

    Ребенку, склонному к эмоциональным реакциям, летом рекомендуется спать на подушке, набитой молодыми шишками хмеля. Если ребенок к вечеру перевозбужден, то дайте ему понюхать настой корня валерьяны — по три-четыре вдоха каждой ноздрей попеременно.

    Детям, которые реагируют на первые ягоды поносом и тошнотой, стоит заваривать мяту перечную. При расстройстве кишечника помогает фитосбор из зверобоя и тысячелистника.

    Боль от укуса комара, овода или пчелы проходит, если потереть укушенное место размятым перышком зеленого лука. С проявлениями кожной аллергии помогает справиться брусника обыкновенная, горец птичий, зверобой, калина, шиповник и другие.

    Помните, что передозировки лекарственных растений небезопасны, а также детям противопоказаны сильнодействующие и ядовитые лекарственные растения.

    sportzal.com

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