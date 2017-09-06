Жидкий воск: что важно знать

Уникальные свойства масла жожоба высоко ценили еще древние египтянки. Удивительно, но факт: найденные в пирамидах образцы этого масла полностью сохранили свои свойства! В наши дни его добывают из семян кустарника симондсии китайской, которая растет в южной части Северной Америки. По своей сути это даже не масло, а жидкий воск, который получают методом холодного прессования.

По химическому составу масло жожоба не имеет равных в растительном мире. Несмотря на густую консистенцию, оно обладает чрезвычайно высокой проникающей способностью, не оставляя жирного блеска ни на коже, ни на волосах. А превосходный комплекс смягчающих и увлажняющих свойств, удивительная стойкость к окислению и температурная стабильность делают этот жидкий воск одним из лучших липидных материалов современной косметологии.

Масло жожоба — поистине универсальное косметическое средство. Они идеально подходит для ухода за кожей любого типа, его часто используют для профилактики морщин вокруг глаз, лечения угревой сыпи, трещинок и мелких травм. Это превосходное средство для ухода за обветренными губами, а также за кожей после бритья. Кроме того, его можно использовать для смягчения уплотненных участков кожи на локтях и пятках. Но особенно удачно жидкий воск подходит для ухода за волосами — сухими, ломкими или окрашенными. Для того чтобы вернуть им блеск и эластичность, нужно втирать масло в кожу головы и корни волос за 10-15 минут до мытья. Возможен и другой вариант: 2-3 раза в день прочесывать волосы гребнем, смазанным смесью из 1 чайной ложки жожоба и 5-7 капель масла апельсина.

Но в применении жидкого воска есть свои особенности. В чистом виде его можно наносить только на небольшие участки кожи. При воздействии на большие поверхности рекомендуется использовать его десятипроцентный раствор. Хранится это масло намного дольше, чем другие. Более того, добавив его в другие эфирные масла, можно надолго продлить их срок годности.

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