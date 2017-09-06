  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пограничники получат от Канады оборудование и экипировку
    Опубликовано: 2017-09-06 11:00:05

    Канада предоставляет помощь на два миллиона канадских долларов в рамках меморандума о сотрудничестве.

    Госпогранслужба получит медицинское оборудование и экипировку на два миллиона канадских долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

    Проект подразумевает передачу медицинского оборудования и защитной военной не смертоносной экипировки. Помощь передадут в центральный госпиталь ГПСУ, клинический госпиталь ГПСУ в Одессе и отдельной комендатуре охраны и обеспечения ГПСУ.

    Канада помогает в рамках меморандума, подписанного в марте 2016 года. Одесский госпиталь уже получил первую помощь в апреле.

    24 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что в США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.