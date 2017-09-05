Чрезмерная родовая деятельность Опубликовано: Чрезмерную родовую деятельность называют иногда чрезмерно активной или гиперактивной, а также бурной. Может быть выделена индуцированная (наведенная) и спонтанная чрезмерная родовая деятельность. Наведенная чрезмерная родовая деятельность возникает при неправильном проведении родовозбуждения и родостимуляции. Причины спонтанной бурной родовой деятельности недостаточно ясны. Возможно, это связано с повышенной выработкой окситоцина, простагландинов, повышенной нервной возбудимостью, повышенной функцией щитовидной железы.







Быстрыми считаются роды продолжительностью до 6 ч у первородящих, до 4 ч у повторнородящих. Стремительными называют роды продолжительностью до 3 ч у первородящих и до 2 ч у повторнородящих. Чрезмерными называют схватки, которые следуют практически одна за другой с коротким интервалом, т. е. через 2 мин по 1 мин. В наиболее осложненных случаях перерывов между схватками вообще нет (тетанус). Боли мучительные, женщины ведут себя крайне беспокойно от нестерпимых болей, что сразу же должно обратить на себя внимание.







Возможны следующие осложнения — разрыв матки, мягких родовых путей, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, родовой травматизм, гипоксия и гибель плода. Если видимых осложнений в результате быстрых или стремительных родов не было, наличие их все равно нужно выделить в виде фактора риска, так как вследствие чрезмерной родовой деятельности может быть задержка последа, послеродовое кровотечение, субинволюция матки, энцефалопатия, вторичная асфиксия у новорожденного.







Профилактика бурной родовой деятельности состоит в тщательном наблюдении за роженицей, правильной оценке родовой деятельности, обоснованном применении родостимулирующих средств, своевременном применении спазмолитиков.



При возникновении бурной родовой деятельности на фоне стимуляции прежде всего нужно прекратить введение утеротонического средства. Для ослабления родовой деятельности нужно применить спазмолитики (но-шпа, атропин). Эффективными и управляемыми средствами для снятия бурной родовой деятельности являются бета-адреномиметики (гинипрал, сальбутамол и др.), которые вводят внутривенно капельно медленно во избежание осложнений.



Внутривенное введение сернокислой магнезии или метацина тоже способствует коррекции бурной родовой деятельности, действие их более продолжительно и менее управляемо, что следует учитывать при ведении родов. Введение наркотиков не показано в связи с вероятностью быстрого родоразрешения и опасностью наркотической депрессии плода.



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