Стэнфордские ученые более двух лет выращивают в пробирке минимозг

Возможность изучать раковые ткани в лабораторных условиях позволила в свое время трансформировать онкологию. Нейробиологи Стэнфордского университета хотят добиться того же в области психиатрии, создав искусственный мозг в пробирке.

Однако, не имея возможности просто отрезать кусочек головного мозга, медикам приходится искать обходные пути. Поэтому Сергио Паска и его коллеги вырастили из стволовых клеток небольшие шарики мозга, приблизительно 4 мм диаметром. Получив нужные химические вещества, эти культуры спустя несколько недель или месяцев превратились в нейроны и другие клетки, которые до определенной степени стали похожи на настоящий мозг, сообщает Wired.

Не в первый раз ученые пытаются вырастить «минимозг», или церебральные органоиды, в пробирке. Но большинство попыток ограничивались имитацией мозга в первый триместр его развития. Согласно данным исследований, однако, процессы, приводящие к формированию неврологических расстройств, таких как аутизм или шизофрения, начинаются позже, во второй или третий триместр, или даже после рождения ребенка.

Паска и его коллеги смогли обойти это препятствие и значительно увеличить срок жизни минимозга. Они вскармливали церебральные органоиды почти два года (а некоторые из органоидов живы более 850 дней). Это позволило им изучить роль таких типов клеток, как, например, астроциты, в развитии мозга.

Инф. finance.ua