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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Язва желудка: лечение народными способами
    Опубликовано: 2017-09-04 22:24:37
    Перед применением посоветуйтесь с врачом.

    1. Сбор применяемый при язве желудка и двенадцатиперстной кишки: Цветы ромашки аптечной — 10 гр.; Плоды фенхеля — 10 гр.; Корень аптея — 10 гр.; Корень пырея — 10 гр.; Корень солодки — 10 гр. 2 Чайные ложки смеси на 1 стакан кипятка. Настоять укутав, процедить. Принимать на ночь по одному стакану настоя.

    2. Сбор применяемый при язве желудка и двенадцатиперстной кишки: Листья кипрея — 20 гр.; Липовый цвет — 20 гр.; Цветы ромашки аптечной — 10 гр.; Плоды фенхеля — 10 гр. 2 Чайные ложки смеси на стакан кипятка. Настоять укутав, процедить. Принимать от 1 до 3 стаканов в течении дня.

    3. Язва желудка с болями: Раковые шейки, корни — 1 часть; подорожник, лист — 1 часть; хвощ полевой — 1 часть; зверобой — 1 часть; корень валерианы — 1 часть; ромашка аптечная — 1 часть. Столовую ложку смеси на стакан кипятка. Парить 1 час. Принимать 3 раза в день до еды.

    4. Язва желудка: Череда -100 гр.; Чистотел -100 гр.; Зверобой — 100 гр.; Подорожник -200 гр. Столовую ложку смеси на стакан кипятка. Настоять укутав 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день, за час до или за 1,5 часа после еды.

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