Язва трофическая: лечение народными способами

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

1. Квасцы жженые. В 100 гр. Тепло-горячей воды (кипяченой) всыпать квасцы жженые в порошке (на кончике ножа). Хорошо размешать. Смазать тампоном, смоченным в растворе квасцов, гноящиеся раны, трофические язвы и др. Открытые раны. Квасцы осушают рану, стягивают ее, останавливают кровь и излечивают. Применять в основном для промывки ран.

2. Мумие. 6-10 Гр. Мумие хорошо размешать в 100 гр. Жидкого свежего пчелиного меда. Марлевый тампон пропитать этим составом и наложить на рану, перебинтовать. Менять раз в сутки.

3. Смола-живица, хвойных пород деревьев. На язву (рану) налить смолы-живицы, перебинтовать. Менять раз в 2-3 суток. Промывать рану спиртом и снова наложить живицу. Если смола-живица сухая, то растворить в 96% спирте. Делается так: Смолу перебрать, сложить в стекляную баночку или пузырь с широким дном и горлом. Залить 96% спирт так, чтобы он покрывал живицу на 1 см. Через несколько дней смола размочится. Ее намазывают на рану или тампон.

4. Медуница, трава. Свежие растертые или измельченые листья прикладывают к гнойным ранам, порезам, язвам или обмывают их жидким настоем травы. Быстро заживают раны. Менять повязку дважды в день.

5. Народное симпатическое средство. Промыть ваткой, смоченной в спирте язву (рану). Взять свежесрезанный пшеничный колос, кончиком водить по язве (ране) крест-накрест три раза, колосок выбросить. Делать так трижды в день: Утром, в обед и вечером. Делать в течении трех дней. На все это уйдет 9 колосков. Рана вскоре затянется и зарастет.

6. Бальзам для лечения ран. Смолу-живицу хвойных пород перемешивают с коровьем маслом. Полученным составом смазывают раны.

7. Березовая зола. 1 Кг. Березовой золы просеять и залить 10 литрами кипятка, настоять укутав, пока не станет легонько теплым ногу или руку опускать в этот щелок на 30 минут. Если же рана не удобна для ванн, то делают компрессы на 2 часа. Делать два раза в день. В течении 2-3 недель проходит любая незаживающая рана. Щелок сушит и чистит рану. После золы рану промыть настойкой календулы. 5-6 Капель настойки на 1 стакан холодной кипяченой воды. Промывать этим составом регулярно раны после компресса. Затем перебинтовать место и через 2-3 часа снова компресс.

8. Бальзам для ран. 100 Гр. Можжевелового дегтя, 2 яичных желтка стереть с 1 столовой ложкой розового масла. Затем к ним добавлять по 1 чайной ложке очищенного скипидара, все время помешивая. Скипидар добавлять понемногу и размешивать, а то яйцо свернется. Когда яйцо, масло и скипидар стерты, то к ним добавить 100 гр. Можжевелого дегтя хорошо размешать. Чайной ложечкой наливать этот бальзам на раны и делать повязку. Это прекрасное антисептическое и ранозаживляющее средство.

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