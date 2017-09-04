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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мошенничество на рынке минеральных удобрений
    Опубликовано: 2017-09-04 14:22:22

    Интернет-издание agrinews.com.ua информирует об участившихся случаях мошенничества на рынке минеральных удобрений. Схема действий мошенников такова: к аграриям обращаются люди, которые представляются сотрудниками известных и давно работающих на рынке компаний с предложением купить у них по заниженной цене качественные минеральные удобрения. Обычно предлагается скидка 15-20% от рыночной цены, поставки в кратчайшие сроки после полной или частичной предоплаты. Чтобы избежать подозрений, мошенники отправляют свои ценовые предложения на фирменных бланках с логотипами респектабельных компаний или подписывают их кем-то известным в аграрных кругах.

    Подставные фирмы выдают себя за какого-либо производителя удобрений или за его официальных дилеров, используя сайты-клоны, атрибутику, логотипы, награды, фотографии и другие материалы официальных сайтов предприятий, за исключением контактных данных. Кроме того, мошенники представляются реальными сотрудниками компаний, называя себя, например, директорами, которые работают в данной сфере десятками лет, и поэтому не вызывают сразу подозрений у потенциальных покупателей.

    За весенне-летний период 2017 года от действий таких мошенников пострадали аграрии Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской, Волынской, Львовской и Ровенской областей. По нашим данным, сумма украденных ими денежных средств только за последние 4 месяца превысила 3 миллиона гривен.

    В связи с многочисленными фактами мошенничества возбуждено уже не одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц, действия которых относят к признакам ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Мошенников ищут, но они продолжают и дальше обворовывать доверчивых аграриев.

    Чтобы ни Вы, ни Ваши коллеги/знакомые не стали жертвами мошенников, предлагающих минеральные удобрения или другие товары, мы советуем следовать нашим рекомендациям:

    1. Всегда перепроверяйте контактные данные новых поставщиков.

    2. Проверьте возраст сайта поставщика. Компании-однодневки обычно имеют сайты, зарегистрированные недавно, многие из них даже не успели проиндексироваться поисковиками. Сайты мошенников обычно содержат всего несколько страниц, тексты на таких сайтах написаны с наличием ошибок, нестыковок, могут присутствовать неработающие ссылки.

    3. Постарайтесь лично убедиться в физическом наличии товара, проверить сертификаты, состав, заключения, пообщайтесь с поставщиком на месте, посмотрите ему в глаза.

    4. После получения реквизитов на оплату проверьте нового контрагента по базам налоговой, сверьте название, указанное в реквизитах, с названием известных компаний (зачастую, названия компаний-мошенников отличаются от названий известных компаний-производителей или дистрибуторов на 1-2 буквы, чтобы с первого взгляда было тяжело определить, с кем на самом деле покупатель имеет дело).

    5. Очень желательно узнать, с кем еще работает данная компания и позвонить туда, чтобы убедиться в добросовестности продавца.

    Сейчас расследованием нескольких случаев мошенничества на рынке поставок минеральных удобрений занимаются правоохранительные органы, поэтому в будущих наших публикациях мы сможем указать названия компаний-мошенников и имена их сотрудников.

    Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

    www.agrinews.com.ua

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