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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В украинские вузы поступили около 150 абитуриентов из Крыма
    Опубликовано: 2017-09-04 15:15:03

    Вступительная кампания для абитуриентов из временно неподконтрольных Украине территорий длится до 30 сентября.

    В украинские вузы поступили больше тысячи абитуриентов из неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей и около 150 абитуриентов из аннексированного Крыма. Об этом сообщил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров, передает hromadske.ua.

    Это не окончательные цифры - вступительная кампания для жителей неподконтрольных Украине территорий продолжается до 30 сентября.
     
    Пока такие абитуриенты составляют 1,5-2% от общего количества поступивших в вузы в этом году. 

    ЛIГАБiзнесIнформ

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