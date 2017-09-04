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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Правильное дыхание во время родов
    Опубликовано: 2017-09-04 09:44:44

    В повседневной жизни мы не задумываемся, как дышим. Специалисты по экстремальным и стрессовым ситуациям уделяют пристальное внимание непосредственно дыхательному процессу. Управлением своего состояния с помощью дыхания занимаются йоги, психологи, работники оперативных и разведывательных служб. Но все это в основном - мужская часть населения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



    В умении правильно дышать кроется ключ к здоровью, гармонии и умиротворению. Вы дышите за себя и своего ребенка в течение девяти месяцев и во время родов. И от того, каким будет ваше дыхание — ровным и спокойным или прерывистым и частым, зависит и состояние малыша.

    Польза для вашего самочувствия и здоровья ребенка будет несомненной, если каждый день вы сможете посвящать немного времени упражнениям для правильного дыхания. Глубокое и сосредоточенное дыхание поможет успокоиться и мобилизовать ресурсы вашего организма, психологические и физиологические. Глубокое дыхание приводит тело в состояние гармонии, снимает внутреннее напряжение.



    Обезволивающее дыхание. Занятия физическими упражнениями помогают учиться контролировать свое дыхание во время родов. И если в обычной жизни мы пользуемся брюшным, то есть поверхностным, дыханием, то сейчас очень важно научиться грудному, или диафрагменному, дыханию. Ведь в процессе родов придется чередовать глубокие вдохи и задержку дыхания.



    Примечание. При выполнении этих упражнений не забывайте о правилах дыхания: вдох делайте носом, выдох — ртом. При этом рука, лежащая на животе, почти не двигается, а другая (на груди) должна подниматься, так как в это время ребра раздвигаются и поднимаются, а диафрагма опускается.



    Глубокое (брюшное) дыхание

    Исходное положение

    Сначала почувствуйте собственный ритм дыхания.

    Лягте на спину.

    Ноги согните в коленях.

    Руки положите на живот чуть ниже пупка.

    Расслабьтесь.

    Так вы почувствуете, что живот при вдохе и выдохе поднимается и опускается.



    Первый этап

    Пробуйте дышать волнообразно.

    Рука остается лежать на животе.

    Сделайте спокойный вдох через нос и медленный выдох через рот. Вдох и выдох должны легко переходить друг в друга — без задержки дыхания. Для того чтобы помочь себе, можете рисовать в своем воображении

    картины. Во время вдоха кислород (или энергия, сила) поступает прямо к ребенку. При выдохе спокойно выпускайте воздух. Будет легче, если при этом вы будете издавать звук или издавать стон «а-а-а». Можно представить себе, что вы лежите на берегу моря и слышите размеренный шум волны, как она накатывается (вдох) и откатывается далеко в море (спокойный долгий выдох).

    Задавайте ритм. Если не нравится воображать картины, мысленно считайте. При вдохе, например, до четырех, при выдохе — до шести или восьми, насколько хватит сил.

    Второй этап

    Теперь положите перед собой часы с секундной стрелкой. От 60 до 90 секунд длится схватка в фазе раскрытия — столько же времени вам следует дышать волнообразно.

    Третий этап

    В конце выдоха слегка сожмите влагалищные и ягодичные мышцы, на вдохе расслабьтесь, возвращая мышцам их обычный тонус.

    На выдохе представьте, что родовой канал раскрылся, как цветок, а поток воздуха выходит наружу не через рот, а через таз.

    Благодаря глубокому дыханию хорошо переносится фаза раскрытия шейки матки.

    Совершенствуйтесь в упражнениях на дыхание в последнем триместре. Это поможет вам подготовиться к родам.

    health.sumy.ua

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