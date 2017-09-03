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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Выбор метода терапии
    Опубликовано: 2017-09-03 21:24:02

    Беременность — это естественный и одновременно радикальный период в жизни женщины, период сильных изменений в организме и психике, и эти девять месяцев требуют наименьшего влияния извне, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Любое вмешательство со стороны, будь то медицинское обследование, массаж, травяной компресс или гомеопатический препарат, влияет на женский организм. И если большинство современных лекарственных препаратов во время беременности не рекомендуется в силу своего сильного воздействия, то естественные методы терапии в этот период открывают свои возможности для каждой женщины. Возможно, именно благодаря беременности вы поменяете свой взгляд на лекарственные препараты и представление о здоровье в целом.



    Естественные методы терапии обеспечивают беременным женщинам несколько важных условий при лечении каких-либо недомоганий. Во-первых, большинство из этих методов допустимо использовать во время беременности, и они являются безопасными при условии их правильного использования. Во-вторых, многие из них женщина способна использовать самостоятельно, что значительно повышает самооценку, веру в свои силы и способности заботиться о себе и о своем ребенке в будущем. Разумеется, прежде чем использовать тот или иной вид терапии, нужно сначала ознакомиться с самой методикой ее применения — как она воздействует на организм, каких результатов можно ожидать; в каком объеме, количестве или дозировке рекомендуется применять то или иное средство...

    Гомеопаты, выписывая свои препараты, могут дать рекомендации по диете и использовать в качестве диагностики элементы акупунктуры. Массажисты, в свою очередь, могут рекомендовать в качестве дополнения к своим сеансам талассотерапию, то есть очистку организма. В таком сочетании различных методов отражается подход к человеку и его организму как единой системе.

    health.sumy.ua

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