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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как проходят роды
    Опубликовано: 2017-09-03 20:24:47

    Процесс родов заключается в том, что ребенок выходит из матки через половые пути матери. Процесс рождения ребенка формируют две изгоняющие силы: схватки и потуги. На первом этапе главную роль выполняют схватки — это волнообразные сокращения гладкой мускулатуры матки. Благодаря схваткам происходит раскрытие шейки матки. Когда шейка матки раскрылась, начинаются потуги, чтобы способствовать рождению ребенка.



    Потуги также возникают рефлекторно, но в отличие от схваток женщина способна в значительной степени регулировать их. Начинаются потуги только во втором и третьем периоде родов, то есть во время изгнания плода, а также в последовом периоде, во время рождения последа. Ритмические сокращения матки будут наблюдаться еще некоторое время после родов.



    Когда начинаются роды, схватки возникают непроизвольно, и женщина управлять ими не может — они возникают рефлекторно. Когда роды начинаются, каждая схватка продолжается 10-15 секунд, к концу родов — в среднем 60-80 секунд. Паузы между схватками вначале длятся 20-15-10 минут, затем они укорачиваются, к концу периода изгнания плода схватки чередуются через 2-3 минуты и даже чаще. Схватки стимулируются окситоцином — гормоном, который вырабатывает женский организм. Поэтому этот же гормон используют для внутривенных вливаний во время родов, чтобы усилить схватки и сделать их более регулярными и эффективными.



    Сокращения матки являются основной движущей силой родов, от них зависит расширение шейки матки и дальнейший выход плода. Для нормального течения родов требуются сильные и регулярные сокращения. Но ни один из этих факторов в отдельности не является достаточным, чтобы самостоятельно вызвать родовую деятельность. Только их совместное действие вызывает, а затем поддерживает и усиливает схватки.

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