Первая половина беременности для будущего папы Опубликовано: Беременность любимой женщины - это ответственный момент не только в её, но и в его жизни. В связи с изменениями гормонально фона в характере будущей мамы происходят некоторые временные изменения, которые не редко ставят мужчину в тупик. Так, подчиняясь стереотипам, что беременная женщина просто капризна и взбалмошна, муж не хочет вникнуть в страхи и проблемы жены, а она не хочет попросить его о поддержке. Таким образом, накапливая обиды и претензии друг к другу, оба супруга постепенно разрушают свои взаимоотношения. Не нужно прятать в себе ни положительные, ни отрицательные эмоции, ищите причину разногласий и компромисс вместе, уважая мнение друг друга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Будущие родители должны проводить как можно больше времени вместе, занимаясь тем, что нравится им обоим. Если мама будет беспрестанно думать, что она больше неинтересна супругу, и он избегает её общества, это отрицательно скажется на психическом здоровье ребенка. Даже если работа играет значительную роль в жизни мужа, он должен выкраивать хотя бы несколько часов, чтобы уделить внимание любимой, даже если придется на некоторое время отказаться от занятий спортом, мужских посиделок или командировок. Пусть мужчину будет согревать мысль, что именно благодаря его жертвам, малыш будет здоров и весел.







Готовиться к рождению ребенка должны оба супруга. Рекомендуется посещать курсы для будущих родителей, читать соответствующую литературу, общаться со специалистами. Постарайтесь получить свежую информацию, потому что точки зрения на технологию родов, правильность вскармливания и методику воспитания постоянно меняются. Также мужу следует проявлять интерес к консультациям жены у врача. Присутствовать на приемах не обязательно, но помогать добраться до поликлиники, обсуждать сказанное врачом и любыми другими способами заботиться о здоровье жены необходимо.







Что касается здорового образа жизни родителей, то вести его должна не только женщина. Исследования показали, что благотворнее всего на течение беременности влияет частое присутствие отца, но если он будет отравлять будущую маму табачным дымом или запахом спиртных напитков, это не окажет положительного воздействия на здоровье ребенка. И пусть мужчинам не кажется это чрезмерной жертвой, женщина ради будущего малыша идет на большие лишения.



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