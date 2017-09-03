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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Органы пищеварения и мочевыделения: что важно знать
    Опубликовано: 2017-09-03 18:04:17

    Так как матка растет, кишечник смещается вверх и в стороны, что приводит к снижению его тонуса и, соответственно, к запорам. Меняются вкусовые и обонятельные ощущения, может возникнуть тяга к необычным веществам. А вот самые обычные продукты наоборот вызывают отвращение.


    Растущая матка сдавливает желудок, и, как следствие, может появиться изжога.



    В процессе беременности возникает, как правило, учащенное мочеиспускание. Факторов, вызывающих это явление, несколько. Во-первых, матка производит давление на мочевой пузырь.

    Также увеличивается объем жидкости в организме, соответственно почки, которые избавляют будущую маму от вредных веществ, работают быстрее.

    health.sumy.ua

     

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