Органы пищеварения и мочевыделения: что важно знать

Так как матка растет, кишечник смещается вверх и в стороны, что приводит к снижению его тонуса и, соответственно, к запорам. Меняются вкусовые и обонятельные ощущения, может возникнуть тяга к необычным веществам. А вот самые обычные продукты наоборот вызывают отвращение.





Растущая матка сдавливает желудок, и, как следствие, может появиться изжога.







В процессе беременности возникает, как правило, учащенное мочеиспускание. Факторов, вызывающих это явление, несколько. Во-первых, матка производит давление на мочевой пузырь.

Также увеличивается объем жидкости в организме, соответственно почки, которые избавляют будущую маму от вредных веществ, работают быстрее.

health.sumy.ua