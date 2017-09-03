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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Красивые женщины мешают мужчинам оценить будущее
    Опубликовано: 2017-09-03 23:24:20

    Канадские психологи наконец доказали то, о чем давно догадывались женщины: мужчины и впрямь настолько неразумны, что готовы рискнуть царством за взгляд прекрасных глаз.

    Биологам давно известно, что животные предпочитают награду, полученную немедленно, гораздо большей награде в будущем. Этот процесс, названный «сбрасыванием будущего со счетов», как выяснилось, происходит и у людей и является основой многих экономических моделей.

    Ресурсы имеют для индивидов ценность, которая со временем меняется. Например, деньги, которые можно получить немедленно, обычно ценятся выше, чем та же сумма, доступная в будущем. Но более значительная сумма в будущем стоит того, чтобы подождать, если делаются так называемые «рациональные» расчеты.

    Однако некоторые люди, например наркоманы, склонны к «нерациональным» расчетам. Например, выбирают малое количество героина сегодня, а не большее количество в будущем.

    Марго Вильсон и Мартин Дейли из Университета Макмастера в Гамильтоне решили изучить расчетливость поведения и посмотреть, меняется ли оно в зависимости от сексуальной расположенности.

    Студенты, которым показывали фотографии красивых женщин, с большей вероятностью отдавали предпочтение сиюминутной экономической выгоде перед более высоким вознаграждением в будущем.

    Сексуальная возможность

    Фотографии лиц противоположного пола различной степени привлекательности показывали как студентам, так и студенткам Университета Макмастера. 209 из них затем предложили получить приз. Они могли либо взять чек на 15−35 долларов завтра, либо чек на 50−75 долларов в какой-то момент в будущем.

    Вильсон и Дейли обнаружили, что у студентов, которым показывали фотографии женщин средней привлекательности, учет будущей ценности награды нарастал по экспоненте. Это свидетельствовало о том, что они принимают разумное решение. Когда студентам показывали фотографии красивых женщин, они сбрасывали со счетов будущую ценность награды, то есть принимали неразумное решение.

    Женщины, в отличие от них, принимали одинаково разумные решения, когда им показывали фотографии красивых мужчин и мужчин средней привлекательности.

    «Мы не пытаемся объяснить психологические механизмы, повлиявшие на результаты, — говорит Марго Вильсон. — Но наша гипотеза заключается в том, что фотографии красивых женщин слегка возбуждают, активизируя в нервной системе механизмы, связанные с намеком на сексуальную возможность».

    Томмазо Пиццари, специалист по эволюционной биологии из Университета Лидса, предложил другое объяснение: «Если у мужчины есть перспектива заполучить очень привлекательную партнершу, он скорее готов рискнуть, чем в случае, если партнерша менее привлекательна».

    Он сказал New Scientist: «Если это связано с сексуальным отбором, то у менее привлекательных мужчин готовность к риску будет выше. Если количество привлекательных потенциальных партнерш велико, рисковать не стоит. Если вы менее привлекательны и количество потенциальных партнерш мало, тогда риск оправдан».

    medicus.ru

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