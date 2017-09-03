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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вакцина из хрена
    Опубликовано: 2017-09-03 19:24:16

    Завидный пикантный постоялец наших огородов – хрен – наконец то попал в поле зрения ученых. Испокон веков это растение применяли в качестве острой приправы к различным блюдам, и одновременно для лечения и профилактик простудных, инфекционных метаболических и эндокринных заболеваний.


    Британские медики провели серию масштабных исследований и установили, что хрен способен убивать раковые клетки. Ученым удалось обнаружить и выделить молекулу, способную дробить раковые клетки на отдельные мелкие фрагменты, в результате чего борьба иммунной системы с опухолями значительно облегчается.

    Несколькими месяцами ранее в американских лабораториях был выделен другой растительный фермент анти – канцероген, получивший название «I-A-A», то самое, вещество которое помогает растениям ориентироваться на солнечный свет. А в человеческом организме это соединение способствует выработке вещества, убивающего раковые клетки, но только тогда, когда они уже разбиты на фрагменты.
    Каскад этих открытий помог создать новую разновидность вакцины против опухолей. В Великобритании налажено ее производство на основе натуральных ингредиентов хрена. Вакцину вводят пациентам вместе с препаратом, содержащим «I-A-A». Результаты лечения настороженно отслеживают, а эффективность тщательно оценивают, так как предварительные результаты оказались весьма и весьма неплохими.

    Медики с надеждой ожидают результатов лечения вакциной, добытой из хрена. Но, может, не стоит ждать, пока и у нас появится новая вакцина, а начать поправлять свое здоровье старым, дедовским методом? Ведь неспроста на столах у наших предков, не зависимо от национальности, обязательно присутствовал тертый хрен со свеклой, особенно во время праздничных зимних застолий

    medicus.ru

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