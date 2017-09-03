Вакцина из хрена

Завидный пикантный постоялец наших огородов – хрен – наконец то попал в поле зрения ученых. Испокон веков это растение применяли в качестве острой приправы к различным блюдам, и одновременно для лечения и профилактик простудных, инфекционных метаболических и эндокринных заболеваний.



Британские медики провели серию масштабных исследований и установили, что хрен способен убивать раковые клетки. Ученым удалось обнаружить и выделить молекулу, способную дробить раковые клетки на отдельные мелкие фрагменты, в результате чего борьба иммунной системы с опухолями значительно облегчается.



Несколькими месяцами ранее в американских лабораториях был выделен другой растительный фермент анти – канцероген, получивший название «I-A-A», то самое, вещество которое помогает растениям ориентироваться на солнечный свет. А в человеческом организме это соединение способствует выработке вещества, убивающего раковые клетки, но только тогда, когда они уже разбиты на фрагменты.

Каскад этих открытий помог создать новую разновидность вакцины против опухолей. В Великобритании налажено ее производство на основе натуральных ингредиентов хрена. Вакцину вводят пациентам вместе с препаратом, содержащим «I-A-A». Результаты лечения настороженно отслеживают, а эффективность тщательно оценивают, так как предварительные результаты оказались весьма и весьма неплохими.



Медики с надеждой ожидают результатов лечения вакциной, добытой из хрена. Но, может, не стоит ждать, пока и у нас появится новая вакцина, а начать поправлять свое здоровье старым, дедовским методом? Ведь неспроста на столах у наших предков, не зависимо от национальности, обязательно присутствовал тертый хрен со свеклой, особенно во время праздничных зимних застолий

medicus.ru