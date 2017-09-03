  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Низкий уровень холестерина провоцирует противоправное поведение
    Опубликовано: 2017-09-03 19:04:15

    Неожиданную гипотезу о связи между низким уровнем холестерина и предрасположенностью людей к поведению, связанному с насилием и жестокостью, выдвинули американские исследователи.

    «Согласно этой гипотезе, низкий уровень холестерина в диете приводит к снижению центральной серотонинергической активности, что само по себе часто наблюдается у лиц, склонных к насилию», — утверждает доктор Хиллбранд М. С коллегами (Hillbrand M, Waite BM, Miller DS, Spitz RT, Lingswiler VM.) из Коннектикутского Госпиталя Долины (Connecticut Valley Hospital).


    Действительно, в ходе своего исследования ученые выяснили, что общий уровень холестерина в крови связан с состоянием аффекта, эффективностью работы сознания, возбудимостью и социальностью пациентов, склонных к насилию. Полученные результаты свидетельствовали о связи между низким уровнем холестерина и состоянием дисфории. «Эти данные подтверждают холестерино-серотониновую гипотезу возникновения приступов агрессии и связывают агрессию и депрессию со сниженной активностью центральной серотониненргической системы», — заключают исследователи

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.