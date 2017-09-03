Низкий уровень холестерина провоцирует противоправное поведение

Неожиданную гипотезу о связи между низким уровнем холестерина и предрасположенностью людей к поведению, связанному с насилием и жестокостью, выдвинули американские исследователи.

«Согласно этой гипотезе, низкий уровень холестерина в диете приводит к снижению центральной серотонинергической активности, что само по себе часто наблюдается у лиц, склонных к насилию», — утверждает доктор Хиллбранд М. С коллегами (Hillbrand M, Waite BM, Miller DS, Spitz RT, Lingswiler VM.) из Коннектикутского Госпиталя Долины (Connecticut Valley Hospital).



Действительно, в ходе своего исследования ученые выяснили, что общий уровень холестерина в крови связан с состоянием аффекта, эффективностью работы сознания, возбудимостью и социальностью пациентов, склонных к насилию. Полученные результаты свидетельствовали о связи между низким уровнем холестерина и состоянием дисфории. «Эти данные подтверждают холестерино-серотониновую гипотезу возникновения приступов агрессии и связывают агрессию и депрессию со сниженной активностью центральной серотониненргической системы», — заключают исследователи

medicus.ru