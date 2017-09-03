Умственные способности зависят от появления новых нейронов в мозге, но этот процесс нарушается радиацией, противовоспалительные средства могут помочь в данном случае, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Рождение новых нейронов в головном мозге, как теперь становится ясно, необходимое условие для поддержания нормальной способности к мышлению.
Как теперь предполагается, мыслительные способности снижаются после облучения головного мозга радиацией,
Монье и его сотрудники показали, что нейрогенез в некоторых областях головного мозга, может быть нарушен не только радиацией, но и обычным воспалительным процессом.
Возможно, как раз, так и действует радиация: после облучения развивается воспалительный пресс, а уже он приводит к нарушению нейрогенеза.
Авторы предполагают, что применение стероидных противовоспалительных средств может восстановить образование новых нейронов и умственные способности