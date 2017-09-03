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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Умственные способности, противовоспалительные средства и радиация
    Опубликовано: 2017-09-03 17:44:12

    Умственные способности зависят от появления новых нейронов в мозге, но этот процесс нарушается радиацией, противовоспалительные средства могут помочь в данном случае, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Рождение новых нейронов в головном мозге, как теперь становится ясно, необходимое условие для поддержания нормальной способности к мышлению.
    Как теперь предполагается, мыслительные способности снижаются после облучения головного мозга радиацией, из-за нарушения процессов образования новых нейронов.


    Монье и его сотрудники показали, что нейрогенез в некоторых областях головного мозга, может быть нарушен не только радиацией, но и обычным воспалительным процессом.

    Возможно, как раз, так и действует радиация: после облучения развивается воспалительный пресс, а уже он приводит к нарушению нейрогенеза.
    Авторы предполагают, что применение стероидных противовоспалительных средств может восстановить образование новых нейронов и умственные способности

    medicus.ru

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