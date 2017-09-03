Мужчины склонны терять голову в присутствии прекрасного пола

Канадские психологи дали научное обоснование давно известному мнению, что мужчина готов рискнуть королевством под влиянием красивой женщины. Марго Уилсон и Мартин Дали, изучали изменения поведения под влиянием сексуальных настроений.



Джентльмены, которым демонстрировали фотографии хорошеньких женщин, предпочитали незначительную немедленную финансовую выгоду долговременному финансовым благам в будущем и вели вообще, вели себя иррационально. Интересно, что демонстрация привлекательных особей противоположного пола не делала поведение женщин более безрассудным.

Эволюционный биолог Томазо Пиццари (Tommaso Pizzari) считает, что в процессе естественного отбора шансы иметь более сексуально привлекательного партнера существенно возрастали, если мужчина был готов идти на значительный риск.

medicus.ru