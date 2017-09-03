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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мужчины склонны терять голову в присутствии прекрасного пола
    Опубликовано: 2017-09-03 17:04:33

    Канадские психологи дали научное обоснование давно известному мнению, что мужчина готов рискнуть королевством под влиянием красивой женщины. Марго Уилсон и Мартин Дали, изучали изменения поведения под влиянием сексуальных настроений.

    Джентльмены, которым демонстрировали фотографии хорошеньких женщин, предпочитали незначительную немедленную финансовую выгоду долговременному финансовым благам в будущем и вели вообще, вели себя иррационально. Интересно, что демонстрация привлекательных особей противоположного пола не делала поведение женщин более безрассудным.

    Эволюционный биолог Томазо Пиццари (Tommaso Pizzari) считает, что в процессе естественного отбора шансы иметь более сексуально привлекательного партнера существенно возрастали, если мужчина был готов идти на значительный риск.

    medicus.ru

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