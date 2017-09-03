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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Внутрь без рентгена
    Опубликовано: 2017-09-03 15:04:50

    Hемецкий фармацевтический концерн Schering AG начал исследования метода диагностики рака молочной железы. Диагностика при помощи рентгена сама по себе не безвредна: ведь такие обследования должны быть регулярными. Новый метод основан на проникновении в исследуемые ткани луча инфракрасного лазера.

    При этом используется специальный флуоресцирующий краситель, который повышает контрастность изображения тканей груди. Профессор Гюнтер Шток, курирующий вопросы научных исследований концерна, сообщил, что предлагаемый метод позволяет установить диагноз без воздействия ионизирующего излучения, а также во многих случаях дает возможность избежать такой неприятной процедуры, как биопсия.

    В исследовании принимают участие 40 женщин. Первые обследования с применением контрастного вещества показали его хорошую переносимость и безопасность. У всех пациенток границы опухоли были хорошо различимы.

    medicus.ru

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