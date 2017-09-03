Проведение тестов на беременность Опубликовано: Все внешние проявления могут быть признаками беременности и все же не являются точными показателями. Поэтому, чтобы не гадать на ромашке или бросать «орла и решку», для подтверждения предположений нужно провести тест. Самый простой тест на беременность можно купить в любой аптеке. Его легко провести в домашних условиях, только для начала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.







Домашний тест проводится в течение пяти минут с помощью пробы мочи, взятой в любое время суток. Для беременности на ранних сроках имеет смысл тестировать утреннюю порцию мочи, так как концентрация гормона в это время будет самой высокой. Если тест имеет положительный результат, то есть беременность подтвердилась, нужно как можно лыне прийти на консультацию к акушеру-гинекологу. В поликлинике или женской консультации вам назначат медицинские анализы на диагностирование беременности.







Клиническое обследование. Большинство врачей очень точно диагностируют беременность, основываясь на обследовании груди и результатах гинекологического осмотра на сроке в пять-шесть недель. В половых органах происходят определенные изменения, которые квалифицированные врачи легко замечают. Матка становится мягкой и рыхлой, она увеличивается в размерах, при осмотре шейки матки наблюдается фиолетовая окраска слизистой оболочки. Основываясь на своем опыте и знаниях, врачи отмечают все эти изменения в женском организме.







Анализ мочи. Один из простых способов подтверждения беременности — анализ утренней мочи. Он основан на том же принципе выявления гормона — человеческого хорионического гонадотропина (ЧХГ), что и в домашнем тесте. К 10-14 дню этот анализ способен выявить беременность в 99% случаев.







Анализ крови.Дает точный результат в 90% случаев, когда выполняется через несколько дней после задержки очередной менструации.







Ультразвук. Различные методики ультразвукового исследования способны подтвердить беременность уже на второй-третьей неделе беременности, что соответствует 3-6 дням задержки менструации. С их помощью можно определить, жизнеспособен ли плод, поскольку уже на ранней стадии беременности видны ритмические сокращения эмбриона. На экране можно увидеть, как начало свою работу зарождающееся сердце вашего малыша.



Какой метод диагностирования беременности выбрать, вы можете решить совместно с врачом. Как правило, в большинстве случае достаточно обычного врачебного осмотра и одного из анализов, мочи или крови. health.sumy.ua

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