Конструктор для взрослых — собираем деревянную лестницу из готовых комплектующих

Собственный дом — мечта каждого. При этом практически каждый мужчина желает построить дом самостоятельно, или хотя бы что-то в нем возвести своими руками. Проще всего это сделать с деревянной лестницей на второй этаж.

Сначала стоит провести необходимые замеры и заказать комплектующие в УкрЭкоЛес. Ведь нам нужно собирать лестницу из чего-то, правильно? Так что идите на ukrekoles.com.ua/ (или любой похожий портал) и заказывайте детали.

После нужно смонтировать косоуры или тетивы лестницы пролете. Если предполагается наличие нескольких маршей, требуется прочно закрепить маршевую площадку (а также заказать ее перед этим), но для этого понадобиться еще один опорный столб. К нему же будет прикреплен верх тетивы. Опорный столб — обязательный элемент для винтовой лестницы.

Теперь устанавливаются ступени. Монтируются снизу вверх, начиная с нижнего марша, если вы используете косоуры. Если применяется тетива, то направление установки меняется и начинается вверху. Также, если идет монтаж на тетиву, сбоку степеней делаются выступы — широкие и прочные. Если монтаж идет на косоур, то ступеньки устанавливаются поверх зубцов, после чего закрепляются.

Думаете, что уже закончили работу? Нет — нужно поставить перила. Это обязательно, если вы заботитесь о собственной безопасности. Так что проведите разметку балясин, пропилите на ступеньках пазы. Поручни монтируются поверх балясин, при этом высота перил должна достигать 90 см.

Монтировать балясины следует на каждой ступеньке или, по крайней мере, через одну. Если вы используете тетивы, то балясины нужно прикрепить прямо к ним, а не к самим ступенькам.

Теперь осталось привести все в порядок. Лестница собрана и ее нужно либо покрыть лаком (специальным, мебельным), либо покрасить. Предварительно обязательно нужно отшлифовать перила и ступеньки. Пространство под лестницей следует оббить фанерой, и вы получите неплохой чулан.