Что обеспечит покой разведенному человеку

Сколько стоит душевный покой для только что разведенного человека? Чуть более 2000 евро. Так утверждает Поль Дьеркс, владелец магазина для разведенных, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Его заведение расположено в самом центре Брюсселя. Для каждого одинокого клиента он предлагает специальный «комплект», в который входит все самое необходимое для новой холостяцкой жизни: новый костюм, новый набор мебели, новый телевизор и DVD-плеер. Сам владелец магазина разводился дважды, и проблемы эти ему хорошо знакомы: «Я считаю своим долгом подбадривать моих клиентов. Если уж они начинают новую жизнь, то должны делать это комфортно. Прежде всего избавьтесь от воспоминаний, которые уйдут сразу же, как только вы смените свой гардероб и обстановку». Одиноким людям требуются простые, недорогие и практичные вещи, считает Поль. Популярность его магазина постоянно растет.

Согласно статистике, в Бельгии с каждым годом становится все больше разведенных, которые совсем не приспособлены к такому повороту судьбы. «Я развелся с женой три месяца назад. Поначалу было нелегко. Этот магазин для меня — настоящая находка. Я человек небогатый, и меня здесь все устраивает», — говорит покупатель Филипп Ренжан. На прошлой неделе магазин побил все рекорды: были проданы двадцать комплектов для разведенных. Популярность салона привлекла внимание психологов. «Люди охотно покупают необходимые вещи в комплекте. Это экономит и время, и нервы, которые и так уже порядочно измотаны. И, самое важное, что для разведенных — это не просто способ выжить одному. Это прекрасная возможность создать новое семейное гнездышко», — говорит психолог Клод Жаво. Именно поэтому в магазине Поля Дьеркса продаются только двуспальные кровати.

medicus.ru