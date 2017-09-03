Сколько стоит душевный покой для только что разведенного человека? Чуть более 2000 евро. Так утверждает Поль Дьеркс, владелец магазина для разведенных, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Его заведение расположено в самом центре Брюсселя. Для каждого одинокого клиента он предлагает специальный «комплект», в который входит все самое необходимое для новой холостяцкой жизни: новый костюм, новый набор мебели, новый телевизор
Согласно статистике, в Бельгии с каждым годом становится все больше разведенных, которые совсем не приспособлены к такому повороту судьбы. «Я развелся с женой три месяца назад. Поначалу было нелегко. Этот магазин для меня — настоящая находка. Я человек небогатый, и меня здесь все устраивает», — говорит покупатель Филипп Ренжан. На прошлой неделе магазин побил все рекорды: были проданы двадцать комплектов для разведенных. Популярность салона привлекла внимание психологов. «Люди охотно покупают необходимые вещи в комплекте. Это экономит и время, и нервы, которые и так уже порядочно измотаны. И, самое важное, что для разведенных — это не просто способ выжить одному. Это прекрасная возможность создать новое семейное гнездышко», — говорит психолог Клод Жаво. Именно поэтому в магазине Поля Дьеркса продаются только двуспальные кровати.