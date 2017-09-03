Тени встроены в мозг Опубликовано: Наш мозг рассматривает нашу тень как продолжение тела, показывает новое исследование. Франческо Павани из лондонского университета Royal Holloway и Умберто Кастьелло из итальянского Университета Тренто установили, что участники исследования реагировали на стимулы возле тени руки так, как если бы эти стимулы воздействовали на саму руку. Результаты подтверждают интуитивную связь, которую люди ощущают по отношению к своему теневому контуру, говорит Маргарет Ливингстон, занимающаяся исследованиями зрения на медицинском факультете Гарварда. «Все мы в детстве испытывали нежелание наступать на свою тень, — сказала она New Scientist. — В моей лаборатории работает аспирант, у которого эти ощущения не исчезли».

Ментальная связь



Известно, что у людей формируется ментальная связь с протезом конечности или инструментами, если их научили связывать манипуляции этими предметами с ощущениями, например, если их ударяют по спрятанной настоящей руке, каждый раз, когда прикасаются к искусственной руке, находящейся на виду. Но было неизвестно, устанавливается ли подобная связь с таким нематериальным предметом, как тень.

Павани и Кастьелло установили стимуляторы на большие и указательные пальцы рук 10 добровольцев и попросили их с помощью ножных рычагов указывать, когда они ощущают прикосновение к определенному пальцу. Предыдущее исследование показало, что, если в момент прикосновения к той или иной части тела рядом с ней происходит световая вспышка, время реакции увеличивается, поскольку испытуемому приходится обрабатывать два входящих сигнала, появляющихся в одной и той же части карты тела, находящейся в мозгу.



Фальшивая рука



Однако исследователи увидели тот же эффект в случае, когда вспышка происходила на равном расстоянии от рук испытуемого, но очень близко к тени одной из рук. Испытуемые обнаруживали вспышку возле тени руки в среднем через 72 миллисекунды, то есть на одну треть медленнее, чем в контрольном эксперименте.

Но никаких существенных различий во времени реакции не отмечалось, если вспышка происходила рядом с контуром, идентичным форме руки, расположенном по-другому. Это дает основания предположить, что мозг идентифицирует как продолжение «я» именно тень, а не контур. Это означает, что мозг, определяя положение тела в пространстве при его взаимодействии с окружающим миром, использует визуальные намеки, которые он получает не только от конечностей, но и от тени. «Отбрасываемая тень может давать дополнительную информацию о положении тела по отношению к предметам», — пишут авторы исследования в журнале Nature Neuroscience.

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