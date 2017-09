Активное и пассивное курение снижают уровень аскорбиновой кислоты в плазме крови

И активное и пассивное курение расценено как факторы риска для различных болезней.

С целью выявления эффектов активного и пассивного курения на уровень витамина C в плазме и перекисного окисления липидов First Department of Internal Medicine, National Defense Medical College, Saitama (Япония) обследовали 149 здоровых мужчин: 75 активных курильщиков (потребление более 15 сигарет в день более чем 5 лет), 36 пассивных курильщика (воздействие дыма сигарет более чем 10 часов в неделю), и 38 не куривших. Не имелось никаких существенных различий в уровне перекисного окисления липидов и продуктов окисления липидов в этих трех группах.

Уровни в плазме аскорбиновой кислоты были значительно и достоверно ниже у активных курильщиков, чем в объединенной группе некурящих. Отношение дегидроаскорбата к общему количеству аскорбиновой кислоты было значительно и достоверно выше у активных и пассивных курильщиков, чем у не курящих, что указывает на наличие окислительного стресса

medicus.ru