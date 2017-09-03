Лимонная красота на волосах

Для девушки-блондинки неплохим другом и помощником может стать свежевыжатый лимонный сок: «мелирование по-солнечному».

Итак, берем сок одного лимона и разбавляем обыкновенной водкой ровно наполовину. После чего наносим ароматный состав на отдельные прядки и подставляем голову солнцу на 10-15 минут. Кстати, необходимо будет заметить что, именно этому экологически чистому способу осветления должна своими нежно-белокурыми локонами сама Клаудиа Шиффер. Единственное условие — волосы обязаны быть здоровыми и изначально светлыми.

Остальным можно предложить не менее полезный рецепт — «ароматное ополаскивание» Возьмите уже однажды заваренные чаинки черного чая и кипятите их в двух литрах воды сообща с чайной ложкой зеленого чая. Дайте отвару остыть, добавьте свежевыжатый сок одного лимона и тщательнейшим образом перемешайте. Ополосните полученным лимонным раствором вымытые мокрые волосы. Смывать его не надо. В случае если у вас светлые волосы, тот же самый раствор можно приготовить без черного чая. Этот витаминный коктейль придает волосам специальный сияние, тем более в зимние месяцы, когда они становятся тусклыми и безжизненными. Что немаловажно, с помощью этого рецепта вы обязательно избавитесь от неприятного статического электричества, атакующего ваши локоны от соприкосновения с толстой шерстяной одеждой.

При жирных волосах нам также несомненно поможет наш возлюбленный «кислофрукт» Итак, в случае если волосы проворно засаливаются и по всем признакам относятся к жирному типу, на вооружение следует взять кожуру лимона. И потрите лимон на крупной терке сообща с кожурой, положите в стеклянную банку и залейте 100 г водки. Закройте тесно крышкой и дайте настояться на протяжении 5-7 дней в темном месте. Процедите настойку через двойной слой марли, отожмите и добавьте 1 чайную ложку глицерина. Перемешайте тщательнейшим образом деревянной ложкой и закройте крышкой. За 30-40 минут до мытья головы, разделив волосы на пряди, протирайте кожу головы полученным лосьоном. В случае если вы через день будете следовательно протирать волосы, то через 20 дней на самом деле «почувствуете разницу» А какой роскошный запах будут источать ваши локоны!

«Быстрая маска»: за полчаса до мытья головы в жирные волосы вотрите смесь из чайной ложки лимона, меда, столетника и желтка.

Ну а в случае если ваши волосы не доставляют вам никаких хлопот, просто побалуйте их витаминными масками. К примеру, такой: выжмите сок 2 лимонов в керамическую посуду, добавьте 1 ст. ложку воды, тщательнейшим образом перемешайте. Всыпьте в полученную массу 1 ст. ложку муки или же толокна и еще раз все размешайте до однородного состояния. За 30 минут до мытья головы нанесите смесь на кожу головы и корни волос, разделив волосы на пряди, покройте голову льняной или же хлопковой косынкой. Вымойте голову шампунем «на ежедневно» для сухих волос.

Возьмите за правило ежедневно протирать волосы «лимонной водой» — это облегчит процесс укладки и придаст прядям удивительный сияние.

Сама «вода» делается также очень просто: в эмалированной посуде вскипятите 0,5 стакана воды, положите в нее половину горсти апельсиновой кожуры (свежей или же сухой) и прокипятите на протяжении 10-15 минут. За 30 минут до мытья головы втирайте воду в корни волос, а после чего вымойте податливым шампунем. Сейчас можете храбро приступать к укладке, забыв про муссы и даже гели, ваша прическа будет держать нужную форму. Кстати будет заметить что, «лимонную воду» можно с успехом применять и при лечении перхоти.

Универсальная маска подойдет для всех типов волос. Сухую кожуру 3-4 лимонов измельчите в порошок с помощью кофемолки, добавьте 1 ст. ложку сметаны и взбитый желток. Все тщательнейшим образом перемешайте и нанесите маску на кожу головы, распределив ее по всей длине волос. Наденьте на голову полиэтиленовый пакет, а сверху покройте махровым чистым полотенцем или же шерстяным платком приблизительно на полчаса. Вымойте голову податливым шампунем и не забудьте полюбоваться на себя в зеркало.

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